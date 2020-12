La confesión de Juana Viale al presentar su look: "Estoy feliz de que se acerca fin de año porque no puedo más"

Falta solo una semana para el último programa de La Noche de Mirtha, por eso, Juana Viale ya está palpitando por adelantado sus merecidas vacaciones. La actriz, que tuvo un año inusual debido a que se hizo cargo del programa de su abuela, Mirtha Legrand, para que ella no tuviera que exponerse al coronavirus, se prepara para descansar después de unos meses de mucho trabajo.

"Mirá los colores que me puse para todos ustedes. La primavera, el verano eterno, los colores", dijo risueña ni bien ingresó al estudio, antes de confesar el motivo de su alegría. "Estoy feliz de que se acerca fin de año, se los quiero decir, porque no puedo más".

"No me esperaba estar nueve meses acá, así que muchas gracias a todos por acompañarme siempre", agregó dirigiéndose al equipo de producción y a los espectadores.

Juana también sorprendió al realizar un saludo más que especial para ella, demostrando su lado futbolero. "Voy a decir una cosa que no tenía pensada. ¡Feliz día a todos los hinchas de Boca! ¡Hoy es nuestro día!", dijo agitando sus brazos con expresión de aliento. "Me encanta porque todos levantan sus dedos detrás de cámara ¡Me encanta que sean todos bosteros", expresó con euforia.

Para no perder la costumbre, la conductora se dispuso a mostrar el look elegido para la noche. "Quiero contarles de este maravilloso vestuario que tengo, que por supuesto me lo hizo el señor Gino Bogani", contó, mientras daba vueltas para mostrar el vestido completo. "Veranito... hay que mostrar las gambas, aunque hay que ponerles un poquito de sol", observó haciendo referencia a su propia piel. "Tengo una pollera muy linda de flecos tornasolados sobre mini y un top drapeado con incrustaciones de cristales".

"Debe pesar tres kilos lo que tengo acá arriba. Es muy lindo, me encanta, muy fresco", continuó. Viale acompañó su atuendo con joyas de Jean Pierre: tres esclavas de oro rosa con brillantes y zafiros, anillo de oro blanco con brillantes y zafiros, anillos de oro rosa con brillantes y kunzita y aros de oro blanco con zafiros rosas y estrellas con brillantes.

Además lució un maquillaje fresco diseñado por Mauricio Catarain, con súper pestañas contrastando con un parpado luminoso que destacaban su mirada. El pelo, recogido con colitas tipos anime, fue una creación de Cristian Sepúlveda

"Creo que el día que termine el programa voy a ser un oso que no me levantan nunca más de la cama", insistió, después de mostrar la ropa, y reforzó su deseo de poder descansar unas semanas antes de volver al ruedo.

