Pepe Cibrián contó cuál es su método para conseguir pareja

El actor reveló sus ganas de volver a enamorarse

11 de marzo de 2020

Este mediodía, Pepe Cibrián pasó por el living del ciclo de América Informados de todo y opinó sobre el coronavirus, el gobierno de Alberto Fernández, la enfermedad de Federico Bal y hasta el método que utiliza para conseguir pareja.

Fiel a su estilo verborrágico, el director teatral se refirió a una de las preocupaciones de estos días, el avance del coronavirus, y apuntó contra los medios por la paranoia generada en la sociedad. "Lo que creo es que deberíamos hablar del dengue, de los desnutridos, de la pobreza. Está bien hablar de las precauciones a tomar pero no generar esta paranoia", comenzó Cibrian, quien enseguida preguntó: "¿Cuando entra la gente a nuestro país, se hacen los chequeos que se tienen que hacer?".

Tras asegurar que todas las actividades teatrales se están viendo afectadas por este tema, el protagonista de En el nombre de Dios agregó: "A nuestra obra le está yendo fatal, por ejemplo. Creo que para estos días tenemos 30 entradas vendidas. De un jueves tener 140 pasé a tener 8 personas en sala. La gente tiene miedo y no está viniendo. A lo mejor yo soy un inconsciente que sigo haciendo mi vida, saludando, dando la mano. Creo que uno debe cuidarse pero no sobrepasarse".

En cuanto a cómo ve el país, el actor señaló que estamos viviendo una gran crisis y opinó sobre el gobierno de Alberto Fernández. "Yo lo voté a Alberto. Me parece un hombre muy inteligente que está haciendo magia frente a una situación caótica. Lo único que me preocupa es la interna que pueda tener con Cristina", lanzó sin vueltas. Y, enseguida, le habló directamente a los diputados y senadores: "Tienen que bajarse las jubilaciones, creo que es indigno y tienen que ser solidarios ante esta situación límite. Estamos en un momento de mucha crisis. A lo mejor se enojan conmigo pero me da igual. Siempre tenemos que poner el hombro la misma clase. Los pobres ya ni hombros tienen", disparó enojado.

Tras reconocer que se puso muy mal al enterarse de la enfermedad de Fede Bal, Pepito habló de su relación con el joven actor. "Todos los días nos hablamos. Lo amo entrañablemente y sé que va a salir. No hay que preguntarse por qué a mí sino para qué a mí", expresó el artista que le ganó dos veces al cáncer a lo largo de su vida.

"El afecto lo va a sacar adelante. Ese entorno que nos apoya es fundamental. Fede es un ser maravilloso, luchador. Carmen lo es, Santiago lo era, son muy bella gente. Cuando me enteré lloré tres horas porque me pareció cruel que le pase a un chico joven", agregó emocionado.

Enseguida, el recuerdo de sus padres invadió el estudio de América y el productor reveló lo que Ana María Campoy y "Pepe" Cibrián significaron en su vida: "Ellos me enseñaron a lucharla siempre. Sigo golpeando puertas, sigo luchando por mis ideales". Y enseguida recordó una anécdota de cuando les confesó que era homosexual. "Cuando se lo dije a mi papá, el me dijo: 'Ese no es un problema. Se es hombre en la vida, no en la cama'", relató orgulloso.

Luego de confirmar que está soltero y con muchas ganas de volver a enamorarse, el artista reveló sus métodos para buscar pareja en la actualidad. "Estoy en Tinder. La gente cree que no. Sharon Stone se puso también y la bloquearon pensando que era una broma", indicó, entre risas. Y mientras explicaba qué son los match y cómo se usa la red social del amor, bromeó: "Fijate si me escribió alguien más".

En cuanto a sus requisitos, aseguró que la edad es fundamental. "Tiene que tener de 45 años para arriba. Antes tuve parejas muy jóvenes, no sé por qué me buscan tanto. Yo busco amor y compañía. En el tiempo que me quede de vida, quiero pasarla bien", confesó a corazón abierto.