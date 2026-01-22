“Baile inapropiado”: el sutil modo en que Cruz Beckham se burló del descargo de su hermano mayor, Brooklyn

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz dieron el sí en 2022, pero el frustrado primer baile de los recién casados durante la celebración de su boda sigue generando escándalo aun hoy. Mientras algunos de los invitados siguen sumando detalles sobre lo ocurrido, Cruz, uno de los hermanos del novio se burló del tema en las redes sociales.

Una de las versiones que corren desde hace meses es que cuando llegó ese esperado y ensayado momento, Peltz salió corriendo en pleno ataque de llanto al ver que su suegra, Victoria Adams, se “acurrucaba” en el cuello de su hijo en la pista de baile durante la recepción.

Imagen de otros tiempos: Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria y Brooklyn Beckham junto a Nicola Peltz Vianney Le Caer - Invision

La polémica volvió a surgir este lunes, cuando Brooklyn, de 26 años, escribió una impactante publicación en su cuenta de Instagram en la que aseguró que su madre “saboteó” su primer baile con su esposa. “Ella bailó de una manera muy inapropiada sobre mí frente a todos los invitados”, reveló.

Algunos de esos invitados le contaron a Page Six lo sucedido, pero no todas las versiones coinciden. Una de las fuentes insiste en que el “baile inapropiado” de la esposa de David Beckham no fue el primero de la noche, sino que ocurrió después de que los novios, su familia y otros invitados ya habían estado bailando durante un rato.

En lo que todos coinciden es en que la extraña escena se produjo cuando el cantante Marc Anthony subió al escenario. Al parecer, el cantante debía presentar a la pareja, que luego bailaría en un escenario construido especialmente. “Se suponía que sería el gran primer baile romántico”, dijo otra persona que estuvo presente en la fastuosa fiesta. “Eso es lo que Nicola y Brooklyn habían planeado y ensayado durante semanas”, agregó.

Cuando surgieron los rumores sobre una mala relación entre ellas, Nicole Peltz y su suegra compartieron en sus redes imágenes en las que se las veía juntas (Fuente: Instagram/@nicolaannepeltzbeckham)

Pero lo que terminó ocurriendo fue bien distinto. El cantante de salsa, un viejo amigo de la familia Beckham, llamó a Brooklyn a bailar con “la mujer más hermosa de la sala”. Y, como si la escena se hubiera trasladado al universo de Blancanieves, en lugar de Nicola, pasó al frente su suegra.

“Subió rápido al escenario, abrazó a Brooklyn y se acurrucó contra su cuello. Comenzó a bailar con él de manera muy inapropiada”, confirmó uno de los presentes. Y explicó: “Parecía feliz de haberle arrebatado ese momento a Nicola”.

El mismo invitado reveló: “Nicola rompió en llanto y se fue del salón corriendo. Los invitados de la familia Beckham y ellos mismos victoriaban y festejaban la ‘ocurrencia’ de Victoria, mientras que los allegados de la novia observaban la situación en silencio”.

A último momento, Victoria Bleckham se negó a diseñar el vestido de bodas de su nuera, que terminó luciendo un impactante diseño de Valentino

Algunos de los seres más cercanos a la novia salieron detrás de ella, la consolaron y la convencieron de volver al salón principal. “Es tu boda, Nicola. No dejes que nadie te la arruine”, la convencieron. “Cuando bajó, tenía la cara hinchada. Estuvo triste toda la noche, porque lo que pasó fue muy incómodo y doloroso”, recordó una de las fuentes.

En el texto que compartió esta semana, Brooklyn definió aquel momento protagonizado por su madre como “uno de los más incómodos y humillantes” de su vida.

Brooklyn junto a sus padres, Victoria y David Beckham, en 2001 DAVID JONES - AP

Su hermano Cruz, que parece haber asumido el rol de atacar al primogénito del futbolista y la cantante en las redes sociales en medio de la gran disputa familiar, aprovechó la oportunidad para mostrar, una vez más, de qué lado está.

Al segundo hijo del famoso matrimonio le “gustó” un video en el que se burlaban de aquel baile “inapropiado” de Victoria en la boda de su hermano. En rigor, lo que ocurrió fue que el cantante, de 20 años, le dio el visto bueno a un clip que muestra a su madre bailando seductoramente en el escenario al ritmo de “I’m Not Such An Innocent Girl”, en una presentación de las Spice Girl, en 2001.

En el video, publicado por Culture Enquirer en su cuenta de Instagram a propósito del escándalo, se ve a la diseñadora balanceando sus caderas, contoneándose y acariciando sus muslos y su trasero mientras repetía la letra de la sugestiva canción. En el clip, usaba un top de cuero negro y pantalones de tiro bajo, muy típicos de aquellos años. El meme incluía la irónica leyenda “el video de la boda en cuestión”.

Sobre las verdaderas imágenes de lo ocurrido, dos fuentes aseguraron que ese video existe, que está en posesión de Nicola y Brocklyn y que, por ahora, no piensan mostrarlo.

En su extensa publicación del lunes, Brooklyn también acusó a sus padres de una serie de maliciosos hechos, entre ellos controlar las “narrativas en la prensa sobre la familia” y cancelar la confección del vestido de novia de Nicola a último momento.

“No quiero reconciliarme con mi familia”, escribió el aspirante a chef en su impactante declaración. “No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, aseguró, en referencia a las versiones que apuntan a Peltz como culpable del quiebre en el vínculo entre Brooklyn y sus padres.