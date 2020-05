La crianza libre de estereotipos de género que Juana Viale aplica con sus hijos Crédito: Instagram

A pesar de la gran exposición pública que tuvo siempre, Juana Viale es muy reservada con su vida privada, sobre todo cuando se trata de sus tres hijos: Ambar , de 17 años, Silvestre , de 12, y Alí , de 8. Este sábado en La noche de Mirtha , la actriz sorprendió al revelar algunas anécdotas de sus chicos, a quienes educa para que crezcan con una mentalidad abierta.

Mientras conversaban sobre estereotipos de género, Juana contó una situación que vivió muchas veces con su hija Ambar cuando esta era bebé. "Cuando fui mamá por primera vez era muy joven, tenía 20 años, y mi hermano Rocco era muy chiquito. Obviamente heredé toda la ropa de él, que era en su mayoría celeste. Yo a mi hija la vestí de celeste desde el día uno, además nunca le puse aritos, y no le cortaba el pelo. Cuando salíamos me decían, '¡Ay! Que lindo nene', y yo les respondía que no era nene sino nena. 'Pero está vestida de celeste', me contestaban".

Este tipo de comentarios también los enfrentó con sus varones. "A mis hijos no les corté el pelo como hasta los cinco años, porque me encantaban esas plumas que les crecen. Al más chico, Alí, a veces le preguntaba si no quería que le haga un rodete. 'No. Soy nene, no nena', me contestaba. Tenía el pelo largo pero siempre fue súper varonil", explicó.

Con el correr del tiempo, y gracias a esta crianza sin prejuicios, fueron los chicos mismos los que empezaron a marcarle cosas a su mamá. "Una vez estaba con mis hijos en un ascensor y había una pareja mayor. Cuando estábamos por bajar, Silvestre se adelanta y sale antes que ellos, por lo que me acerqué y le expliqué que cuando hay personas mayores tiene que dejarlas pasar primero. Ambar, la más grande, escuchaba atenta y cuando el nene me pregunta por qué tenía que hacer eso, yo le respondo: 'Porque es un acto de caballerosidad'. Ahí mi hija me mira y me cuestiona por qué agregué la palabra 'caballerosidad'. 'Bueno, es un gesto nada más', les dije".

Hace unas semanas, la actriz reveló que su hogar funciona de acuerdo con una serie de estrictas normas : una rutina para cumplir horarios y una fuerte restricción de pantallas . "Para mí el gran tema es la tecnología. En mi casa no tengo cable, el televisor está solamente para mirar películas. No hay playstation ni nada de eso. Que te den puntos por matar a alguien me parece un horror. Olvidate, conmigo no", explicó. "La única que tiene más libertad es Ámbar que ya es más grande. Los más chiquitos a las 20.30 ya se van a dormir"