La crisis de Jennifer Lawrence tras dar a luz a su segundo bebé: “Pensé que estaba haciendo todo mal”

En una época donde los famosos se animan a hablar de salud mental, Jennifer Lawrence se sumó a la tendencia. La actriz, que saltó a la fama por su rol en Los juegos del hambre, hizo referencia a la crisis de ansiedad postparto que sufrió luego de dar a luz a su segundo hijo, nacido a principios de este año.

Jennifer Lawrence, embarazada de su segundo hijo que nació a principios de 2025 MICHAEL TRAN - AFP

Si bien la intérprete es partidaria de cuidar su intimidad de los flashes, en las últimas horas abrió su corazón y habló de las sensaciones que experimentó al convertirse en madre por segunda vez. Tras aclarar que la experiencia fue totalmente diferente a cuando tuvo a su hijo Cy hace tres años atrás, la intérprete confesó sus nuevos miedos a la hora de desarrollar esta tarea: “Cada vez que dormía pensaba que estaba muerto”, dijo recientemente en diálogo con el medio estadounidense The New Yorker.

Aunque no se sabe con exactitud la fecha en que el pequeño nació ni tampoco su nombre, Lawrence -que intenta criar a sus hijos en un total anonimato- expresó la mezcla de sentimientos que se apoderaron de ella en estos últimos meses: “Pensé que lloraba porque no le gustaba su vida ni su madre, ni su familia. Pensé que lo estaba haciendo todo mal y que arruinaría a mis hijos” . Luego contó quién tuvo que ser medicada para tratar su depresión posparto.

Desesperada, la actriz llegó hasta preguntarle al ChatGPT sobre la lactancia materna. “Estás haciendo algo increíble por tu bebé. Eres una madre tan amorosa”, recordó la respuesta, repitiendo textuales palabras del sistema de Inteligencia Artificial. Si bien Lawrence no es primeriza, al parecer este nuevo nacimiento ha sido totalmente diferente al anterior. “Jen está bien. Volver a la etapa de recién nacido con un niño pequeño puede ser abrumador, pero ella tiene una actitud maravillosa. Está destinada a ser mamá”, le dijo una fuente a People en abril de este año.

La actriz de paseo con su hijo Cy Backgrid/The Grosby Group

“Ella es tranquila y se deja llevar. Cooke también es un gran padre. Son muy buenos para encontrar el equilibrio”, agregó la fuente. Respecto a cómo es Jennifer como madre, advirtió: “Es divertida y le encanta salir con sus hijos. También es muy protectora, quiere que sus hijos tengan la mayor privacidad posible”.

Muy lejos de los flashes

Lawrence ya había hablado de sus intenciones de no exponer a sus hijos públicamente. “Todo mi instinto me impulsa a proteger su privacidad por el resto de sus vidas, tanto como sea posible. No quiero que nadie se sienta bienvenido en su existencia. Y siento que eso empieza por no incluirlos en esta parte de mi trabajo”, dijo en una nota con Vanity Fair de 2021.

A pesar de sus intentos, la actriz no pudo lograrlo del todo, por lo que decidió convertirse en un blanco fácil para los paparazzi. “Es mejor que jugar al gato y al ratón, donde entro en los garajes y mi mirada se mueve rápidamente, preguntándome si alguien me persigue”, declaró en referencia a las guardias periodísticas que sufre a diario. “Me di cuenta de que mis hijos notarían mi energía y que, si salía de casa nerviosa y enfadada, lo sentirían en sus cuerpecitos”, agregó.

Sin embargo, la identidad de su segundo hijo está resguardada bajo siete llaves. No se sabe con exactitud ni cuándo nació ni cuál es su nombre. Lo único que es de público conocimiento es que el pequeño llegó a este mundo a principios de 2025 en la ciudad de Nueva York. “Su primer hijo nació en Los Ángeles. Recientemente, dio a luz a su segundo hijo en Nueva York. Está bien. Estaba muy emocionada con el embarazo. Pensó que era el momento perfecto. Estaba muy activa y se sentía bien”, reveló un allegado a la actriz.

Lawrence y su esposo, Cooke Maroney, se conocieron a mediados de 2018 por un amigo en común. Meses después, precisamente en el mes de San Valentín, llegó el compromiso y en octubre de 2019 el casamiento. La boda, que incluyó invitados de la talla de Adele y Amy Schumer, tuvo cita en la lujosa mansión Belcourt de Newport en Rhode Island.

Jennifer y Cooke Maroney se casaron en octubre de 2019 Backgrid/The Grosby Group

“Disfruto mucho ir al supermercado con él. No sé por qué, pero me llena de alegría. Creo que quizá porque es casi una metáfora del matrimonio. ‘Bueno, tenemos esta lista. Estas son las cosas que necesitamos. Trabajemos juntos y logrémoslo’”, dijo, entre risas, en una entrevista con Vanity Fair. En 2022, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo llamado Cy y a principios de este año, la familia se agrandó con la llegada del nuevo integrante.