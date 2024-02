escuchar

La pasión por los autos fue una constante en la vida de Paul Walker, el actor que alcanzó fama mundial como protagonista de la saga Rápido y furioso. Ese sentimiento es compartido también por su hermano menor, quien anunció este jueves una nueva cruzada que tiene tanto que ver con los vehículos como con el fallecido actor. Según le contó a Page Six, Cody Walker asumió la misión de localizar y reconstruir el primer auto clásico que le regaló Paul, cuando era apenas un adolescente , pero rápidamente le quitó porque lo consideró peligroso.

Paul, que era casi 15 años mayor que su hermano, murió en un accidente automovilístico en Santa Clarita, California, en 2013, a los 40 años, cuando un amigo estaba al volante del Porsche Carrera GT 2005 del actor. Apenas unos años antes de su prematura muerte, Paul hizo aquel regalo al más pequeño de su familia. “Fue mi primer automóvil, una camioneta Chevy Nova de 1964, nada lujosa, pero simplemente genial”, rememoró Cody.

“Tuve suerte de que mi hermano fuera Paul. Me hizo aquel obsequio cuando tenía 15 años y medio. Ni siquiera tenía mi permiso de conducir. Al tiempo, lo pensó mejor y decidió llevarla al mecánico, porque tenía frenos de tambor y suspensión de la vieja escuela y solo tenía cinturón de seguridad; no tenía apoyacabezas ni ninguna otra medida de seguridad. Paul pensó que era peligrosa y como tenía miedo de que me suicidara, se la llevó ”, agregó.

Cody, quien filmó algunas escenas de Rápido y Furioso 7 interpretando el papel que volvió famoso a su hermano, luego de su muerte indicó: “ Sabés, lo más triste que podría haber pasado es que la hayan desguazado y ahora esté dispersa en mil pedazos. Su idea era arreglarla para mí. Me dijo: ‘Voy a hacer que sea increíble, pero también más segura y moderna ”.

Ante la propuesta de su hermano, Cody reconoce que se mostró escéptico. “Lo miré a la cara y le dije que no lo hiciera. Pero él me preguntó: ‘¿Por qué no crees en mí?’ Y le dije la verdad: ‘Porque tenés un montón de proyectos con autos. He visto coches que llevaste a arreglar y nunca volví a ver. ¡Eso le va a pasar al mío!’. Él me dijo, entonces, que lo estaba llamando mentiroso y yo le respondí que sí, que sabía que no iba a volver a ver a ese auto. Y fue así: simplemente quedó como uno de sus tantos proyectos truncos”.

A pesar de que intentó localizarlo desde el momento en el que falleció Paul, recién años después tuvo las primeras pistas. “Unos años después de su muerte, un amigo de la familia me contactó. Me dijo que sabía dónde estaban algunas de las partes”. Tal como él intuía el destino del viejo auto no había sido el mejor: “Está literalmente desmantelado por completo en un millón de piezas. Su ubicación es el norte de Los Ángeles”, informó Cody. Sin embargo, aquella noticia lejos de hacerlo claudicar, lo empujó a seguir buscando: “ La verdad es que realmente me molesta y me duele... Por eso tengo que recuperarlo. Lo tengo que hacer. Voy a localizar ese coche ”, explicó.

El domingo 30 de abril de 2023, Cody y su esposa, Felicia Knox, fueron padres por tercera vez y decidieron que el pequeño llevara, como homenaje, el nombre de su tío. “En noviembre se cumplirán 10 años desde que perdimos a mi hermano Paul, y sentí que ahora era el momento apropiado”, le contó en aquel momento el joven a People. Además, indicó que su hijo sería el quinto en llevar ese nombre en la familia: “El nombre completo de mi hermano era Paul William Walker IV. El nombre se remonta a cuatro generaciones”, indicó.

