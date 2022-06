La culpa que siente Andrea Del Boca por la muerte de su papá: “Lo pienso como una responsabilidad mía”

Pasaron cuatro años desde la muerte del reconocido director y productor de televisión Nicolás del Boca, sin embargo, el dolor de su hija, Andrea del Boca, todavía no cesa. La actriz reconoció que siente culpa por la partida de su padre, cuya salud comenzó a deteriorarse justo en la época en que ella se vio involucrada en una causa por presunta defraudación al Estado, a raíz de un subsidio por más de $36 millones que recibió para la producción de la telenovela Mamá Corazón.

“ Yo lo siento, de alguna manera, como una responsabilidad mía, porque él estaba bien ”, confesó durante su visita a PH: Podemos Hablar. “Hicimos una serie, que se llamó Mamá Corazón. Él con sus 87 años estaba espléndido, era director y la verdad que tenía más pilas que la gente joven”, contextualizó.

Antes de seguir hablando de su padre, Del Boca aprovechó el momento para defenderse y trasmitir su punto de vista. “El BACUA era un banco de contenido audiovisual que nos pedía a las productoras que hiciéramos contenido. Hizo 5000 horas de producciones con distintas productoras, algunas muy conocidas, están eran 26 de esas 5000, y solo se investigan esas, no el resto”, explicó. “Es curioso que la única que quedó para investigar es esa serie, que yo terminé, lo que pasa es que no dependía de mí, por contrato, decidir en que canal se pasaba”, continuó.

“Justo era el cambio de gobierno y quedé en el medio, me llevaban de un lado para el otro. Soy la única persona privada en esa causa, los demás son funcionarios. Entonces lo que digo es: ‘Díganme cuál fue mi error’”, preguntó y luego aclaró que ella no mantiene una amistad con la vicepresidenta Cristina Kirchner. “No soy amiga. Si tengo una convicción política desde muy chica, que la heredo de mis abuelos maternos”.

Según el relato de la actriz, ella cumplió con su trabajo. “Por momentos me siento usada, porque ¿cuál fue mi error? Trabajar y cumplir con el contrato que yo tenía, que era realizar la serie en determinado tiempo y con determinado presupuesto ”, manifestó y agregó: “Es uno de los precios que tuve que pagar por haber hecho cosas para el Estado”.

Una vez realizado su descargo y habiendo entrado en contexto, Del Boca se refirió a su papá. “Eso a mi padre lo llevó a una tristeza que desencadenó en una depresión, que después desencadeno en un cáncer, y eso no me lo perdoné”, dijo sin poder contener el llanto. “Es algo que fue muy doloroso. El día que le estaban dando la extrema unción tuve que ir a Tribunales y a los dos días se fue mi papá”, agregó mientras Georgina Barbarrosa le daba un abrazo.

“Mi papá decía, ‘vos no vas a poder, tu carrera no va a poder soportar todo esto’, porque fueron dos meses de darme todos los días. En ese momento yo tenía un patrocinio legal que me pedía que no salga a hablar, pero... ¿por qué no iba a salir si yo no hice nada?” recordó. “ Hoy voy al juzgado todas las semanas a decir: ‘¿Empieza el juicio?’. Yo quiero que empiece y que se termine, que se aclare ”, añadió.

Tras las palabras de consuelo de los invitados al programa, Del Boca explicó la razón detrás de su culpa. “El limite es muy finito, porque para mi papá que era un hombre de los medios, que sabía, era muy doloroso ver eso. Lo he visto llorar frente al televisor diciendo que no iba a poder, pero yo le decía que no hice nada, que era una cuestión de tiempo”, expresó. “A una edad determinada la tristeza desencadena en una depresión. Cuando se bajan los brazos y se dice no puedo más... él se programó”, culminó.