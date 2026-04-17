Ángel de Brito reveló la suma que pidió Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

A dos semanas de que Andrea del Boca abandonara Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras una fuerte caída en la cocina de la casa, no solo se rumorea con una posible vuelta de la actriz, sino también se conoció cuál sería el monto que exigió para regresar al ciclo que conduce Santiago del Moro.

Las impactantes imágenes del accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano Captura Telefe

Según reveló este viernes Ángel de Brito en su programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live), del Boca ya percibe una cifra significativa incluso fuera del certamen. “Andrea del Boca tiene contrato hasta el 1 de julio con Telefe. Fuera de la casa le están pagando la mitad del primer contrato, donde le pagaban $1.100.000 por día, o sea, ahora está cobrando desde afuera $550.000 por día”, expresó.

Sin embargo, para concretar su reingreso en el próximo repechaje —que sería en aproximadamente 20 o 25 días—, la actriz habría elevado sus pretensiones económicas. “Pidió aumentar su cachet a 1.800.000 por día para volver a la casa”, reveló Ángel ante la sorpresa de sus compañeros de mesa.

En ese sentido, el conductor defendió la cifra al argumentar la trayectoria de la artista y lo que aporta al show: “Es Andrea del Boca, lo vale. En 10 días son 18 palos. Es cierto que es una de las que más dio en este GH que no tenía nada, dio contenido”.

Ángel de Brito reveló detalles de las exigencias que habría pedido Andrea del Boca para regresar a GH (Foto: Captura X)

La posible vuelta de Andrea surge en un momento de análisis crítico sobre el rendimiento de la actual temporada. De Brito fue tajante al respecto: “Veo como en una meseta rara a GH, como que no arranca. Se habla mucho en todos lados, como dice del Moro, pero menos en el rating, porque no sube”.

Mientras algunos panelistas cuestionaron si el protagonismo de del Moro opaca lo que sucede en la convivencia, el periodista comparó la situación con ediciones anteriores: “Rial jugaba con la casa y por momentos él entraba también al juego, pero no todo el tiempo. Para mí no es ese el problema de GH ni es del Moro tampoco”.

Y completó: “Yo lo dije de entrada, para mí GH es de desconocidos. Los famosos están muy viciados... Andrea del Boca o Grecia Colmenares son cosas que están ahí“.