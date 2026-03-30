La decepción de Kim Novak al enterarse de que Sydney Sweeney la interpretará en la biopic Scandalous!

En una época en las que las biopics están de moda, Kim Novak tendrá la suya. Se trata de Scandalous!, una película dirigida por Colman Domingo y que hará foco en el comentado romance que la actriz mantuvo con Sammy Davis Jr. en los años 50.

Mientras que el fallecido músico será interpretado por David Jonsson, la elegida para encarnar a la protagonista de Vértigo fue nada más y nada menos que Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en Euphoria y La empleada. Sin embargo, esta decisión no le habría caído nada bien a Novak, quién calificó la elección de “totalmente errónea”.

Kim Novak tendrá su propia película y Sydney Sweeney será quien se ponga en sus zapatos STEFANO RELLANDINI - AFP

“Nunca lo habría aprobado”, se sinceró la artista veterana en una reciente entrevista con The Times. Sin vueltas ni compromisos, Kim aseguró que la rubia no es el perfil adecuado para llevar su historia de vida a la gran pantalla y explicó los motivos: “Enseña demasiado por encima de la cintura”, lanzó en alusión a su perfil sexy.

Novak cuestionó ser interpretada por Sweeney. La actriz apuntó contra el perfil sensual de la rubia PATRICK T. FALLON - AFP

En este sentido, Novak mostró su preocupación por que el film se centre demasiado en el aspecto “sexual” de su romance con el difunto músico y no en la profundidad emocional de su relación, mostrando todo lo que ella y Davis tenían en común. “Es imposible que no sea una relación sexual porque Sydney Sweeney siempre tiene un aspecto muy sexy. Ella luce sexy todo el tiempo. Fue totalmente inadecuado escogerla para representarme", afirmó la musa de Hitchcock apuntando directamente contra la joven actriz y también contra el equipo a cargo del casting.

Para Novak, Sweeney siempre "luce sexy" PATRICK T. FALLON - AFP

“No creo que la relación fuera escandalosa. Era alguien a quien quería de verdad. Teníamos mucho en común, incluida esa necesidad de que nos aceptaran por quienes somos y por lo que hacemos, en lugar de por nuestro aspecto. Pero me preocupa que lo reduzcan todo a motivos sexuales", había declarado Novak con anterioridad, en una entrevista con The Guardian en agosto de 2025.

Sammy Davis Jr, el músico con el que la estrella de Hollywood tuvo un controversial romance en los años 50 Underwood Archives - Archive Photos

Por su parte, Sweeney no para de demostrar su entusiasmo por interpretar a Novak en este proyecto que supondrá el debut como director de su compañero de reparto en Euphoria. “Es un gran honor para mí dar vida a Kim. Es una actriz increíble”, declaró en diálogo con People durante el estreno de una de sus últimas películas, Christy. “Creo que su historia sigue siendo muy relevante hoy en día, ya que tuvo que lidiar con Hollywood y con el escrutinio sobre sus relaciones, su vida privada y el control de su imagen“, continuó quién aseguró identificarse “de muchas maneras diferentes” con la legendaria actriz.

Kim Novak en el set de Vertigo, film dirigido y producido por Alfred Hitchcok Sunset Boulevard - Corbis Historical

“En cuanto termine Euphoria, me pondré en modo Scandalous! y me meteré de lleno en el papel de Kim. Estoy muy emocionada. No paro de pensar: ‘Dios mío, voy a conocer a Kim Novak’“, agregó quien estrena la tercera temporada de la serie de HBO Max el próximo 12 de abril. De hecho, y para demostrar su compromiso con este nuevo rol, en la última edición de la MET Gala la rubia desfiló con un vestido negro con un aplique dorado en la zona de las clavículas muy similar al que la icónica actriz llevó en La leyenda de Lylah Clare (1968). “En realidad, se trata de un homenaje a Kim Novak, y como estoy rodando una película con Colman Domingo, queríamos darle vida a eso”, explicó al describir su look en una entrevista con Vogue.

El homenaje de Sydney Sweeney a Kim Novak en la MET Gala 2025 Evan Agostini - Invision

La película, que aún no tiene fecha de inicio de rodaje confirmada, no sólo abordará el controvertido romance entre la icónica actriz y el músico sino que expondrá las situaciones hostiles que enfrentó el artista por su color de piel y las presiones externas que hicieron que esta relación llegue a su fin, incluida la del director de Columbia Pictures, Harry Cohn, que amenazó al artista con la intervención de la mafia.