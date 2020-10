La "dieta mediática" de Floppy Tesouro: "Que digan lo que quieran"

Floppy Tesouro rompió el silencio, pero no quiso entrar en polémicas con Rodrigo Noya Crédito: Instagram

Esta semana, Rodrigo Noya acusó a Floppy Tesouro de haberlo dejado plantado dos días antes del estreno de la obra infantil, La brújula de los sueños. Si bien primero ella optó por el silencio, ahora decidió dar su versión de los hechos, además de hablar sobre su paso por el Cantando 2020.

Aunque trató de minimizar lo sucedido y no quiso apuntar a nadie, Tesouro dijo en Los ángeles de la mañana: "No voy a hacer alusión a nadie. Que digan lo que quieran. Sé quién soy y cómo me manejo en este medio. Me quedo con la gente que me conoce y con los demás hago dieta mediática".

Y sumó: "Yo soy muy avasallante con mi trabajo, quise hacer todo y a veces con todo no se puede. Con la salud no se jode, gente, porque para mí el trabajo y la salud son bendición, entonces las cosas como son. Agradezco el cariño de los que realmente me conocen y saben cómo soy a la hora de laburar".

Por otro lado, Tesouro también habló de su paso por el certamen de canto, que conduce Ángel de Brito y Laura Fernández. "Volví al Cantando 2020 después de unos días difíciles y dejé todo en la pista. Me emocioné con la devolución de Moria porque me conoce y sabe cómo soy como persona y como laburante. Pasé un momento de salud delicado y esperaba respeto y buena energía de mis compañeros. Se dijeron cosa que no están buenas y que no me merezco".