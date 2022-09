La divertida revelación de los hijos de Pierce Brosnan sobre la fama de su padre: “Pensábamos que tenía muchos amigos”

escuchar

Pierce Brosnan y sus hijos menores, Dylan, de 25 años, y Paris, de 21, realizaron una sesión fotográfica para la revista GQ y dieron una entrevista en conjunto de la que se desprendió un curioso dato de la vida familiar del actor irlandés de 69 años. Según revelaron los jóvenes, ninguno estuvo al tanto, mientras atravesaban la niñez y adolescencia, que su papá era una estrella de Hollywood. “Pensábamos que tenía muchos amigos”, manifestaron.

Dylan, quien está iniciando una carrera en la música, contó que cuando su papá hablaba con sus fanáticos en los paseos familiares infería que se trataba de conocidos. “Cuando caminábamos por la calle de repente aparecía alguien para hablarle y como él es tan bueno, se quedaba mucho tiempo hablando, entonces yo creía que eran sus amigos ”, recordó el joven, hijo de Brosnan y la periodista Keely Shaye Smith.

Por otro lado, Dylan contó que trata de evitar decir quién es su padre. “Intento no contarlo bajo ninguna circunstancia”, afirmó. Sin embargo, sus amigos más cercanos terminaron entrerándose en las reuniones familiares. “Quedan en shock cuando lo ven”, bromeó el artista. De hecho, el propio Brosnan les aconsejó a sus hijos no abocarse a la actuación. “Es un trabajo muy duro. Llevás siempre una cruz. Estás todo el tiempo construyéndote y destruyéndote”, explicó el ex 007.

Aún así, Sean, hijo fruto de su matrimonio con su primera esposa, la fallecida actriz Cassandra Harris, sí decidió seguir ese camino y trabajó en los films My Father Die y No Easy Day. El actor oriundo de Drogheda adoptó a los hijos de la actriz, Chris y Charlotte, quien murió en 2013 a los 41 años de cáncer de ovario, al igual que su mamá.

Dylan y Paris Brosnan en los Globos de Oro junto a su papá

En cuanto a Dylan y Paris, comenzaron a perderle el miedo a las apariciones en familia cuando en 2020 fueron embajadores de los Globos de Oro en nada menos que la última ceremonia presencial antes de la pandemia de los cuestionados premios de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Brosnan opinó sobre quién debería ser el próximo Bond

Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, los dueños de la marca que identifica al agente secreto más famoso de la historia, declararon recientemente que el nombre del próximo actor que interpretará al emblemático 007 tardará en conocerse. “ Cuando elegimos a Bond hablamos de un compromiso de entre 10 y 12 años. No todo el mundo quiere hacer eso. Ya fue difícil lograr que Daniel Craig lo hiciera “, afirmó Broccoli en una entrevista con Variety que compartió junto a su medio hermano Wilson. De esta forma, habrá que aguardar dos años para que se revele la identidad del reemplazante de Craig.

Pierce Brosnan encarnó a James Bond entre los años 1995 y 2002

Brosnan es considerado uno de los mejores James Bond de la historia. El irlandés formó parte de los largometrajes Goldeneye (1995), El mañana nunca muere (1997), El mundo no basta (1999) y Otro día para morir (2002), y le imprimió al rol un carisma ineludible. Aunque asociarlo a ese personaje es inevitable, a él no le molesta en absoluto. Por el contrario, su postura está siempre vinculada a la gratitud. “Bond me permitió tener esta maravillosa carrera”, le manifestó el actor en 2020 a la publicación The Guardian. “Una vez que tenés esa etiqueta, se queda con vos para siempre, por lo cual hay que hacer las paces con ello”, añadió. De todas formas, cuando en diálogo con la revista Esquire lo consultaron por las producciones comandadas por Daniel Craig, su sucesor, fue tajante: “No es lo mío”, respondió breve, pero contundente .

Asimismo, el actor se sumó al inevitable debate de quién sería un excelente 007 . “Idris Elba es una presencia muy poderosa y tiene una gran voz. También se destacaría Tom Hardy, puede adaptarse muy bien al papel. Tras la salida de Daniel, el próximo Bond puede abordarse de muchas maneras distintas ”, dijo, y fijó postura con otra apreciación sobre el futuro del personaje: “Los hombres podrían correrse y dejar que una mujer tome el control”.

Pierce Brosnan en The Son, la serie que cuenta la historia de Eli McCullough, el patriarca de una familia en la Texas de 1917