Adam Levine y Behati Prinsloo se mostraron públicamente en medio del escándalo y de nuevas revelaciones

escuchar

A pesar de que tenían la certeza de que todos los paparazzi iban a posar su mirada sobre ellos, Adam Levine y Behati Prinsloo igualmente decidieron ignorar el escándalo mediático y continuar normalmente con sus vidas, en plena turbulencia.

El cantante de Maroon 5 y la modelo, quien se encuentra atravesando su tercer embarazo, fueron vistos en Montecito, California, subiendo a su vehículo. Si bien en algunas imágenes se los notó sonrientes, en otras las caras de preocupación fueron notorias. La pareja se casó en 2014 y tienen dos hijos en común: Dusty Rose, de 5 años, y Gio Grace, de 4.

El cantante de Maroon 5 ha sido acusado de engañar a su esposa, lo que describió como "cruzar la línea" e "inapropiado e ingenuo” Backgrid/The Grosby Group

El matrimonio está navegando una etapa compleja desde que la modelo Sumner Stroh contó a través de TikTok que tuvo una relación con el artista cuando él ya estaba casado con Prinsloo. La joven fue un paso más allá y mostró capturas de pantalla de los mensajes que intercambiaron, algunos muy recientes. Levine, por su parte, se hizo eco del testimonio de Stroh y, aunque negó haber sido infiel, admitió haber cruzado “una línea” al coquetear con ella en sus mensajes. Además, un allegado al intérprete aseguró que “nunca pasó nada físico” con Sumner.

Behati Prinsloo se mostró preocupada en ocasiones, y sonriente en otras Backgrid/The Grosby Group

Las declaraciones del músico, lejos de calmar las aguas, abrieron una nueva puerta. Una fuente cercana a Levine también le contó a revista People que Stroh no es la primera mujer con la que intercambia mensajes “de flirteo”. “Ya lo hizo con tres mujeres más”, amplió. “Una de ellas dice específicamente que están teniendo una relación física, pero él se lo está negando a sus amigos”. Cuando People indagó en por qué el cantante se comporta de este modo, la fuente fue contundente: “Le encanta la atención femenina, por eso hace estas cosas, porque le gusta la atención, le gusta más que a la mayoría”.

Esta no es la primera vez que Prinsloo y Levine atraviesan una crisis por el comportamiento del músico. Tras confirmar su noviazgo en 2013, surgieron los rumores de infidelidad por parte del cantante de Maroon 5 con otras mujeres que desembocaron en el alejamiento de la modelo, quien terminó el vínculo en ese momento. Luego una breve separación, el artista le pidió matrimonio, dejaron atrás lo sucedido, y se casaron en México el 19 de julio de 2014.

El explosivo testimonio de Sumner Stroh

La modelo se explayó sobre su vínculo con el músico a través de un video. “Me siento avergonzada”, fueron sus primeras palabras. “Tuve una aventura con un hombre que estaba casado con una modelo de Victoria’s Secret. En ese momento, era joven, ingenua y hubo una falta de conciencia y respeto”, prosiguió.

La modelo Sumner Stroh afirmó que Adam Levine le fue infiel a Behati Prinsloo con ella

“No estaba en la escena como ahora, así que era muy fácil de manipular”, expresó. Además, Stroh compartió capturas de pantalla de las conversaciones que mantuvieron. “Es increíble lo sexy que sos. Me sorprende. Sos 50 veces más linda en persona... y yo también”, se podía leer en las imágenes. Stroh también explicó que hizo pública la presunta infidelidad luego de que uno de sus amigos, a quien le reenvió los mensajes, le advirtiera que vendería la historia a la prensa, por lo que decidió adelantarse .

La modelo aseguró que el cantante de Maroon 5 y ella se vieron varias veces en persona durante un año, en la previa al nacimiento de su segunda hija, y que después concluyeron su relación. Cuando todo parecía terminado, la modelo contó que recibió un mensaje que llamó su atención y que también compartió en Tik Tok. “Pregunta seria: voy a tener otro bebé y, si es un niño, de verdad me encantaría llamarlo Sumner. ¿Te parece bien? Es en serio”, decía el mensaje de Instagram que data del pasado 1° de junio. “Quiere ponerle el nombre al hijo con su esposa en honor a su amante. Sin palabras”, escribió una usuaria de Tik Tok. “No lo puedo creer, es una gran falta de respeto”, deslizó otra.

La respuesta de Adam Levine

La modelo Sumner Stroh afirmó que Adam Levine le fue infiel a Behati Prinsloo con ella Captura de video

Cuando el testimonio de Sumner cobró relevancia mediática, Levine subió una historia a su cuenta de Instagram para dar su versión de los hechos. “Se está diciendo mucho sobre mí ahora mismo y quiero aclarar las cosas. Me equivoqué en hablar con alguien que no sea mi esposa en cualquier tipo de situación de coqueteo”, reconoció, pero negó “tener una aventra”. “Crucé la línea durante un período en mi vida del que me arrepiento. En algunas instancias se volvió inapropiado; reconocí eso y realicé pasos proactivos para remediarlo con mi familia”, sumó.

El descargo de Adam Levine en Instagram Instagram @adamlevine