Miguel Ángel Pierri habló del millonario reclamo que le hizo a Antonio Gasalla: “Que yo quiera cobrar mis honorarios profesionales es lo más legítimo que hay”

Antonio Gasalla atraviesa, quizá, su peor momento. Internado y sin saber aún dónde continuará sus días, el capocómico recibió, además, otra dura noticia: Miguel Ángel Pierri, quien supo ser su amigo además de su abogado y su asesor legal, le hizo un reclamo millonario. Según reveló la semana pasada Marcelo Polino, hombre muy cercano a Gasalla, el letrado le mandó una carta documento en donde le pedía dinero. Luego trascendió el monto: 30 mil dólares.

“Me informaron el abogado y la familia que recibieron una carta documento y que Antonio se tiene que presentar a una mediación”, detalló Polino en una nota con Intrusos en el Espectáculo y no pudo evitar hacer un gesto de desaprobación con su cara, exponiendo lo llamativo de la situación.

“¿Una supuesta deuda? ¿Pierri quiere plata de Antonio y le manda una carta documento estando internado?”, buscó averiguar un poco más el periodista. “Yo estoy focalizado en acompañar el proceso de salud. Para los procesos legales Antonio tiene un equipo de abogados y obviamente yo no tengo participación ni demasiada información”, buscó despegarse de la polémica Polino, aunque antes de despedirse le dio la razón al cronista: “Sí, lo que vos decís es real, le llegó una carta documento pidiéndole dinero”.

La defensa de Pierri

Miguel Ángel Pierri habló del reclamo que le hizo a Antonio Gasalla Instagram Miguel Ángel Pierri

En Intrusos en el Espectáculo, fue Florencia de la V quien indagó este martes en primer lugar sobre el por qué de la carta documento. “En ningún momento demandé a Antonio Gasalla”, fue lo primero que aclaró el letrado. Luego, contó que en su estudio estuvo Carlos, el hermano del artista, y que le hizo notar en ese momento que “había una factura pendiente” y que él le pidió que de manera formal lo pusiera en conocimiento. “Lo hice a través de cartas documento, como lo hacemos los abogados, y plantearle cuáles eran los hechos”, aclaró entonces.

“En ningún momento hay ninguna intimación del plazo al pago, justamente en honor a la amistad con Antonio”, explicó luego el abogado, y reveló que en ese momento se enteró, por la prensa, que Antonio estaba internado y que por ese motivo no siguió adelante con el cobro. “Ahora, que yo quiera cobrar mis honorarios profesionales es lo más legítimo que hay”, aclaró de inmediato. “Desistí por el momento atento al estado de salud porque el que me debe a mí es Antonio Gasalla, no me debe la familia” . Además, Pierri explicó que esto se lo comentó al doctor Caballero, y que recién se entera que formalmente el doctor Llorens, que es el juez civil, lo nombró “curador o persona de confianza”.

Marcelo Polino habló de la salud de Gasalla

Indagado por el panel, Pierri explicó que la deuda arrancó antes de la pandemia y que se enteró del delicado estado de su amigo por la prensa. “Yo en noviembre del año pasado dejé a un Gasalla totalmente lúcido que iba a cobrar sus honorarios a Argentores y que iba con su hermano al banco. De ahí todo lo demás me enteré por terceros”, repasó. Frente a las repreguntas de los periodistas, que le señalaron que en ese momento él mismo había manifestado que lo había visto “raro” a Antonio, explicó que es muy diferente el olvido de un texto al cuadro actual de Gasalla, “una persona que no comprende la realidad”. Además, aseguró que Gasalla, la obra producida por Guillermo Marín que protagonizaba el capocómico, se tuvo que levantar porque “Antonio no se encontraba cómodo en el papel y con que la temporada no respondió”.

Cuando Karina Iavícoli le dijo que sentía que hablaba de Gasalla como si fuera un cliente, Pierri se defendió. “Vos estás equivocada. Para empezar, yo de Antonio era abogado. Yo tuve 20 años de una excelente relación. Si la familia no me convoca o cree que no tengo que estar cerca, es una decisión de la familia”, expresó.

El productor Guillermo Marín y Antonio Gasalla antes de que se levantara el espectáculo Archivo

“Lo que sí me obligás a develar, es que el día 4 de abril, en su momento voy a mostrar la prueba, una persona que estaba con Gasalla me manda un WhatsApp donde me dice ´el señor Gasalla quiere hablar con usted´”, contó luego en relación a un extraño episodio que vivió. De inmediato explicó que no lo recibió porque estaba por operarse de sus cuerdas vocales y no usó su teléfono celular durante diez días y que quien le mandó el mensaje fue la mujer que se metió en su casa. También dijo que no le robó nada a Antonio, que nunca le firmó ningún contrato, que él fue quien le regaló muchas de sus pertenencias y que nunca las aceptó. Además, aseguró que su trabajo para con el artista fue “intachable”.

