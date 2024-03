Escuchar

Antes de ponerse en la piel de Griselda Blanco, la narcotraficante colombiana que se convirtió en una de las mujeres más buscadas del mundo, Sofía Vergara tuvo que hacer no solo una gran transformación física, sino que también debió trabajar su costado emocional y algunas cosas de su pasado.

Durante una entrevista, la actriz colombiana de 51 años reflexionó sobre sus “muchas similitudes” con la capa narco y sobre cómo las experiencias de su propia familia con ese mundo influyeron en la forma en la que se acercó al personaje .

El hermano mayor de Vergara, que había estado involucrado en el “negocio de la droga, por desgracia, durante algún tiempo”, como contó la actriz, fue asesinado en Colombia en los años 90 , según compartió ella en el podcast Dinner’s on Me, de Jesse Tyler Ferguson. “ Así que cuando vi el papel pensé que muchas de esas cosas las entendía, que entendía ese negocio, a esa mujer. Pensé que era un personaje realmente interesante ”, añadió.

Cuando aceptó el rol, la actriz no estaba buscando “un papel para demostrar” que puede ser “una buena actriz dramática”, sino que más bien pensó que Griselda era “muy interesante” y una forma de ponerse a prueba. “Pensé que tenía que ser alguien que yo supiera quién era”, dijo sobre el tipo de papel “dramático” que le interesaba.

A lo largo de la charla con Ferguson, que es su amigo, Vergara se explayó más sobre el asesinato de su hermano mayor y cómo influyó en su familia, que luego del incidente huyó a Miami. “ Cuando mataron a mi hermano en Colombia en los años 90, no sabíamos realmente cuál era la situación y toda la familia estaba en peligro. No teníamos claro quién lo había hecho ”, le contó a su excompañero de Modern Family.

Sofía Vergara interpretó a Griselda Blanco en la serie de Netflix Archivo

Ella, su madre y sus otros dos hermanos abandonaron su país de origen. Por aquel entonces, la estrella ya era madre de Manolo, su único hijo, que tenía tan solo tres años. También tenía una sobrina de dos. “Fue mucho y muy duro”, recordó sobre esa etapa de su vida. “Ahora que tengo 51 años veo a las nuevas generaciones, veo a la gente más joven, y pienso: ‘No sé cómo lo hice con 23 años, cuidando a un niño pequeño y con una familia que no era realmente muy estable’”.

Tras el “trauma” del asesinato de su hermano mayor, su familia no era “gente feliz”. La colombiana contó que uno de sus hermanos recurrió a las drogas para apañar la tristeza. “Se convirtió en un adicto, algo que fue realmente malo para todos”. Esta historia de vida hizo que la actriz sintiera otro tipo de conexión con el mundo de Blanco. “Se hizo adicto al crack, que es lo peor que le puede pasar a una persona. Cambió. Arruinó su vida y ha sido duro, muy duro”, dijo sobre lo que vivieron como familia.

Cuando Ferguson le comentó que los “paralelismos” entre la vida de la actriz y su personaje parecían “fascinantes”, Vergara reflexionó: “Supongo que ahora que he terminado con ella, pienso que todas esas cosas me sirvieron para algo, no solo para revivir malos recuerdos”.

Griselda Blanco se convirtió en una de las líderes del narcotráfico más buscadas del mundo llegando a trasladar más de una tonelada de cocaína al mes entre Colombia y Estados Unidos. Además, las autoridades la vincularon con al menos 250 homicidios. La serie de Netflix, de seis capítulos de una hora dirigida por Andrés Baiz, se convirtió en todo un éxito entre los espectadores, que ovacionaron la interpretación de la actriz colombiana.

La ficción relata una etapa de la vida de la líder del narcotráfico, en las décadas de 1970 y 1980. Para interpretar a la mujer, Vergara se sometió a una impactante transformación física, buscando meterse en el papel de la capa narco que fue apodada como La viuda negra y La madrina de Pablo Escobar; con quien aseguraron que tuvo rivalidades por las rutas del traslado de la droga que llegaron a compartir en alguna ocasión.

