La dura observación de Verónica Lozano sobre el descargo de Fabián Gianola: “Es obsceno”

Tras asegurar, a través de un video, que no se presentaría a hacer su declaración indagatoria por las denuncias de abuso sexual hechas en su contra, Fabián Gianola quedó en el centro de la escena. Una de las primeras en hacer público su juicio sobre las palabras y la escenografía que utilizó el actor para su descargo fue Verónica Lozano.

La conductora se expresó a través de sus redes sociales: “ El acusado hace su descargo, los vinos [haciendo referencia a las botellas de vino que se ven detrás del humorista en el clip casero en el que rompió el silencio] hablan de la poca capacidad de hacerse cargo del delito que se le imputa. La culpa siempre es del otro/a ”. No conforme con eso, más tarde se explayó en su ciclo Cortá por Lozano.

“Esto es de manual. Normalmente, el abusador, el que comete el delito no tiene culpa o registro del otro o de la otra en este caso. Y simplemente con ver esa imagen te dice todo: está siendo acusado por dos chicas de abuso sexual... ¿Ponés cuatro vinos atrás? A lo mejor es una pelotudez lo que digo, pero las imágenes hablan...”, señaló Lozano este jueves, mientras trataban el tema en el ciclo que conduce en las tardes de Telefe. Viviana Aguirre, una de las denunciantes, estaba presente en el momento en que se emitió el descargo de Gianola, y dijo sentir “asco al ver estas imágenes”.

“ Es obsceno. Es no tener noción de lo que estás hablando, loco. Te están culpando de que abusaste, de que violaste a dos chicas y ¿tenés cuatro vinos clavados como de canje atrás ?”, retomó Lozano.

Gianola fue citado a declarar este viernes, luego de que fuera denunciado de abuso sexual con acceso carnal por Fernanda Meneses y de abuso sexual por Viviana Aguirre. Sin embargo, pese a que el actor sostiene que es completamente inocente, aseguró en su descargo que no iba a presentarse ante la Justicia.

El actor, que hasta el momento se había mantenido al margen de los vaivenes públicos del caso, grabó un mensaje que envió al ciclo Mitre Live que conduce el periodista Juan Etchegoyen. En el mismo además de asegurar que por recomendación de sus abogados, Federico Schumacher y Diego Onorati, no declararía ante la Justicia, dijo que no iba a pedir perdón. “Yo creo que cuando alguien no hizo nada no debe pedir perdón. Humildemente, creo que no debo pedir perdón por algo que no hice”, lanzó quien fue desafectado de la obra Relaciones Peligrosas.

El descargo de Gianola

“Hola, ¿Qué tal? Ante los hechos que son de conocimiento público y por pedido de mis abogados, voy a grabar este video para contarles algunas cosas”, arranca diciendo el actor en el comentado video. “Primero, yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron [haciendo referencia a las denuncias por abuso sexual con acceso carnal de Fernanda Meneses y de abuso sexual de Viviana Aguirre]. La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque si no iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Finalmente, yo no acepté la extorsión. No voy a aceptar la extorsión. Y me denunció”, suma Gianola.

Y continúa: “La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida, con gente. Siempre rodeada de gente. Y también, todos los testigos declararon a mi favor salvo uno que era su pareja”.

No conforme con eso, el actor, agrega: “Quiero decir que es la primera vez en la historia policial argentina que las familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Esto no creo que haya ocurrido nunca”.

Sobre el motivo por el que sus abogados le recomendaron no acudir a la citación, cuenta en el video: “ Estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver, creemos nosotros, las causas ”.

Y concluye: “Me dijeron si quería pedir perdón. Yo creo que cuando alguien no hizo nada no debe pedir perdón. Humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice. Sé que esto se va a resolver pronto, y que se va a saber muy pronto la verdad”.