La pareja despidió a Renata con tiernos posteos en las redes sociales

29 de junio de 2020

Paula Chaves hizo catarsis en su cuenta de Instagram por la muerte de su perra Renata. La modelo despidió con tiernas palabras y una foto a su mascota. "Chau, chanchita linda. Hoy se nos fue Renata sin previo aviso, pero sin sufrir", contó la conductora de Bake Off Argentina .

La perra vivía con la familia desde 2012, era una bulldog francés blanca y negra, casi melliza de Moro, el otro integrante canino de los Chaves-Alfonso. El clan compuesto por Paula y Pedro y sus hijos Olivia, de seis años, Baltazar, de cuatro, y Filipa, beba en camino, se divertía compartiendo una serie de videos donde podían verse a los perros con los niños jugando.

Según dicen los perros son los mejores amigos de las personas y por lo que puede verse en las publicaciones en las redes sociales de Paula y Pedro, Renata era muy apegada a sus hijos. La despedida de la perra fue acompañada por miles de likes de los seguidores de la modelo, además de mensajes de apoyo.

Mientras espera la llegada de Filipa y su panza no para crecer, tanto la China Suárez como Zaira Nara y Mery Del Cerro, todas íntimas amigas de Paula , escribieron tiernos mensajes para acompañarla en este triste momento. "Se me parte el corazón. Renata, pocas pulgas, descansa en paz", expresó la China.

El último día del padre, Pedro Alfonso había compartido en las redes sociales una foto con sus mascotas. "Sigo sin creer que no estés más, Renata. No puedo salir de la tristeza. Ojalá que esta familia te haya dado una vida muy feliz, como vos a nosotros. Siempre encimada, desde chiquita. Te voy a extrañar mucho", escribió Pedro para despedir a su perrita.

Filipa y su llegada en plena pandemia

"Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo... siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo... Porque es eso lo que pasa, no se sabe nada", reflexionaba Chaves días atrás, en su cuenta de Instagram.

"Pero lo que si sé es que ni una pandemia mundial puede frenar el poder maravilloso que tenemos las mujeres de gestar y dar vida, de la forma que sea, con el tratamiento que sea y con el nacimiento que toque, ¡pero siempre deseado! A todas las que están atravesando este momento, les digo que confiemos en que todo va a estar bien, miles de bebés siguen naciendo en el mundo... Somos imparables, poderosas y podemos contra todo... Las abrazo fuerte #nostenemos", finalizaba su posteo.

También, la conductora compartió una foto junto a la mayor de sus hijas chocando panza con panza y sumó algunas impresiones sobre este especial momento.