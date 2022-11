La emoción de Jennifer Grey al confirmar la secuela de Dirty Dancing: vuelve a interpretar a Baby y espera por su nuevo galán

escuchar

Estrenada en 1987, Dirty Dancing fue protagonizada por Jennifer Grey como Frances “Baby” Houseman, quien se enamora en un verano idílico de Johnny Castle, el instructor de baile interpretado por Patrick Swayze. La película fue un gran éxito de taquilla y su banda sonora se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Más de tres décadas después, el film tendrá su secuela.

La actriz habló en exclusiva para el medio estadounidense Extra acerca del rodaje, el cual, según confirmó, “ya es un hecho”. Además, la artista insinuó que la historia se desarrollará en el mismo complejo turístico ficticio llamado Kellerman’s en el que se ambientó la trama original.

“Diría que podemos contar con que Kellerman’s regrese a Kellerman’s y Baby también, aunque mayor. Además, veremos a otros personajes de la producción original. Es complicado y también emocionante”, compartió.

Grey no ofreció más detalles acerca de quiénes serán esos personajes, pero el anuncio ya despertó una gran expectativa entre los fanáticos de Dirty Dancing. Cabe recordar que la película original se filmó con un presupuesto mínimo, por lo que será interesante ver cómo se realiza la secuela.

Jennifer Grey tendrá revancha en la pantalla grande Instagram

La actriz dijo que esta segunda parte no intentará reemplazar a Patrick Swayze, actor fallecido en 2009 a causa de un cáncer, a los 57 años. Muchos seguidores se mostraron preocupados respecto a cómo manejará la secuela el papel del intérprete, quien se hizo famoso debido a su contagiosa química con su coprotagonista.

“Todo lo que puedo decir es que no se reemplazará a nadie, nunca intentás repetir algo tan mágico como eso. Simplemente buscás algo diferente”, precisó la actriz.

Dirty Dancing | Baile final

El estudio Lionsgate confirmó en agosto de 2020 que se estaba preparando una secuela con Gray lista para protagonizar y producir la nueva realización. La compañía contrató al director Jonathan Levine para dirigir el proyecto en mayo de este año.

En general, parece que la secuela de Dirty Dancing será todo lo que los fanáticos de la película original podrían esperar. Con Grey lista para regresar como Frances “Baby” Houseman, los espectadores podrán ver qué sucede a continuación con su personaje favorito.

La película obtuvo un Oscar por su música

Dirty Dancing es considerada un clásico de los años 80 y ha sido una de las películas más exitosas de todos los tiempos. La producción recaudó más de 214 millones de dólares en todo el mundo y ganó un Oscar por la canción “(I’ve Had) The Time of My Life”. El público se enamoró de los personajes, la música y las icónicas rutinas de baile, incluido el famoso “levantamiento”, que aficionados y fans han recreado desde entonces en fiestas y performances de toda índole.

Una carrera actoral truncada por una operación de nariz

El éxito del film lanzó al estrellato a Patrick Swayze, pero no sucedió lo mismo con Grey, quien en unos pocos años desapareció de la escena pública. Este año, la actriz relató en sus memorias la razón por la que su carrera cinematográfica no prosperó: una operación de nariz que la dejó irreconocible para el gran público y que hizo que los grandes estudios de cine dejaran de ofrecerle papeles.

En el libro Out Of The Corner (Fuera de la esquina, en alusión a una de las frases más memorables de la película) Grey -quien tiene ahora 62 años- cuenta cómo al inicio de su carrera, mientras luchaba por obtener papeles, su madre, la también actriz Jo Wilder, le sugirió que la falta de trabajo podía tener algo que ver con su nariz “judía”.

Escena memorable de Dirty Dancing Archivo

La artista decidió dar el paso y dejó su rostro en manos de un renombrado cirujano plástico para que “afinara” su nariz. El procedimiento fue un éxito y Gray empezó a obtener más papeles y a ganar dinero por primera vez en su vida. En 1992, mientras filmaba Wind, el director de fotografía de la película notó que un trozo de cartílago sobresalía de la punta de su nariz. La actriz habló con su cirujano y quedaron en arreglarlo, pero el resultado de esa segunda operación cambió su vida para siempre. Una vez que pudo quitarse los vendajes, se sorprendió con lo que vio en el espejo: “No podía entender lo que estaba viendo. Sabía que algo malo había sucedido”. La segunda intervención cambió tanto su apariencia que el gran público ya no la reconocía.

Sin embargo, 35 años después de aquel flamante estreno, Baby tendrá su revancha y todo indica que el regreso del clásico generará mucha expectativa entre los fanáticos de la película y de la cultura pop de los años 80.

El estreno de Dirty Dancing 2 está previsto para 2024.

LA NACION