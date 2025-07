La emoción de las hijas de Beatriz Salomón luego del fallo a su favor

La Corte Suprema dictó ayer un fallo clave en favor de las herederas de la actriz Beatriz Salomón, quien denunció que fue víctima de una violación a su intimidad luego de un informe periodístico que tenía como protagonista a su entonces marido. Tras conocerse la noticia, Bettina Salomón y Noelia Ferriols, las hijas de la exvedette, celebraron la decisión de la Justicia con un breve y emotivo texto que le dedicaron a su mamá y que compartieron, de forma conjunta, en sus redes sociales.

“Hoy es un día especial mamá, me gustaría que estés presente .. después de todo lo que sufriste y te tocó vivir. Por fin hay buenas noticias. Desde donde estés estás haciendo justicia por todo el mal que hicieron”, fueron las palabras que las dos jóvenes decidieron publicar en sus cuentas de Instagram junto al fallo. Las chicas, además, le dedicaron un párrafo a la abogada que las representa, Ana Rosenfeld. “Muchas gracias Ana Rosenfeld por todo lo que hiciste por nosotras en estos años y por seguir estando”, completaron.

Un fallo que las volvió a unir

En abril de 2022, cuando Bettina decidió denunciar ante la Justicia a Alberto Ferriols, su papá, por amenazas, la relación entre las hermanas se resintió. Fue la periodista Andrea Taboada, en LAM, quien reveló el enfrentamiento: mostró un chat entre ellas donde Bettina le reclamaba por alguna de sus cosas que habían quedado en su casa.

“Podés venir a casa que no va a haber nadie. ¿Y pensás que nos hace bien todo este escándalo?”, le preguntaba Noelia a Bettina. “A vos nunca te importó cómo yo me sentía, mientras vos estuvieras bien, ya estaba, pasando por encima todo lo que pasó, sabiendo todo igual te pusiste de su lado”, fue la respuesta de Bettina. “¿Cómo te hace quedar eso? Se supone que eras mi hermana. Eso demuestra tu falta de querer y carácter, vos misma me decías que la pasabas mal. Los tíos no me hicieron daño, al contrario, siempre que pasaba algo con Alberto vos veías cómo me retorcía del dolor y no te importó. Tu padre fue el que me hizo daño, no los tíos y lo sabés”, sumó.

Las hijas de Salomón vivieron un fuerte enfrentamiento cuando Bettina decidió denunciar a su papá Archivo

Un año después, Bettina protagonizó un extenso mano a mano con Socios del Espectáculo. Durante la charla, habló de su relación con Noelia. “Estuve hablando mucho con la psicóloga, y cuando pasó todo esto creo que la juzgué muy mal a mi hermana. Ella no tiene la culpa de nada ni tampoco de ponerse del lado de él. Es una situación muy difícil. Somos tres, dos nos estamos peleando y uno queda en el medio. Y en parte la entiendo”, reconoció Bettina.

En este sentido, la joven reveló que antes eran mejores amigas y que hoy quiere volver a eso. Incluso aseguró que la extraña mucho. “Somos dos polos opuestos que se complementan”, expresó y agregó: “Cuando mi mamá estaba nosotras éramos uña y mugre, pero pasó todo esto y mi mamá estaría medio decepcionada de nosotras dos, de que nos estemos llevando así. Ella siempre halagaba que éramos buenas hermanas y ahora siento que estaría muy orgullosa de nosotras, aunque sea por separado”.

Ayer, en el posteo que Noelia compartió en su cuenta de Instagram, Bettina dejó un mensaje que llamó la atención y conmovió a todos los que quieren que las hermanas sean unidas. “Estamos juntas”, escribió junto a un corazón rojo y un emoji de abrazo.

El fallo que celebraron las hijas de Salomón

La actriz murió el 15 de junio de 2019, a los 65 años

En octubre de 2004, la actriz fue víctima de una violación a su intimidad luego de un informe periodístico de Punto Doc, ciclo emitido por América TV, donde su pareja, el médico Alberto Ferriols, había sido grabado por una cámara oculta, teniendo “trato sexual” con una paciente travesti durante una consulta médica para una cirugía estética.

Si bien tanto Salomón como Ferriols recibieron una indemnización por el daño a su intimidad y honor, en las últimas horas el máximo tribunal ordenó hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada contra el canal América TV y los periodistas Jorge Rial y Luis Ventura, responsables del programa Intrusos en la Noche que se emitió un rato después de Punto Doc y al que asistieron invitados la actriz y su pareja.

“Las escenas sexuales del esposo de la actora exhibidas en la cámara oculta resultaron ajenas a la actividad por la cual ella −popular actriz− adquirió notoriedad y carecían de interés general, por lo que constituyeron una intromisión en su intimidad”, sostuvo la sentencia tras la apelación de Salomón en 2019. “Se encuentra suficientemente demostrada la connivencia de Punto Doc e Intrusos en la Noche para fusionar la emisión de un show destructivo de su persona y de su familia”, sostuvo la presentación.