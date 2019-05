Graciela Alfano, entre lágrimas, recordó su pelea con Aníbal Pachano

Graciela Alfano, a pura emoción esta mañana al recordar lo sucedido con Pachano años atrás

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 13:18

Sofía Pachano y Dan Breitman fueron los últimos en bailar anoche en el "Superbailando" y se llevaron uno de los mejores puntajes de la ronda del disco. Emoción, lágrimas y disfrute de padre e hija en la pista, conmocionaron a todos. Y, esta mañana, la pareja y su coach, Augusto Fraga, visitaron Los ángeles de la mañana y continuaron emocionando a las angelitas. Pero la más conmovida de todas fue Graciela Alfano , que tenía una razón muy especial para sentirse especialmente a flor de piel. Durante años, ella y Aníbal Pachano fueron muy amigos pero en 2010, cuando ambos eran jurados de "Bailando por un sueño", tuvieron varios enfrentamientos que los separaron hasta hoy.

Alfano, entre lágrimas, hizo su descargo: "Estoy muy emocionada. No puedo hablar porque me acuerdo de un momento al que me hubiera gustado volver. Sofía tenía 13 años y hacía una sopita de verdura, estábamos en la cocina de Aníbal. Me he arrepentido de muchísimas cosas. Ayer, viendo el programa, no podía parar de llorar. Esto me pasa en un lugar del cuerpo. La veo extraordinaria a Sofía. Sos una bomba, no tenés que bajar un gramo. En su energía veo a sus padres, a Ana y a Aníbal. Es una familia con una gran vida afectiva y artística. Uno también se ve en los hijos y tenés lo mejor de tus padres. Me traés a un lugar siempre bueno, Sofi".

Y agregó, sin parar de llorar: "Lo que sucedió en ese momento con tu papá, empezó como un juego. El paso del tiempo me ayudó a ver una parte mía que no veía, a una yegua. De pronto, me saltó en la cara y vi lo que no quería ver. Pasaron diez años y lo digo desde otro lugar". Sofía le respondió: "Gracias Graciela. Uno puede transmutar. No me gustaba lo que veía, me dolió mucho y no era un juego para mi".

Sofía y Dan se llevaron todos los aplausos (eltrece) 02:02

Video

Aclaradas las cosas, Sofía explicó que tenía muchas ganas de compartir ese momento con su papá. "Me gusta que estemos los dos y podamos decir, sí se puede. Pasaron ya dos años del diagnóstico de cáncer y, como hija, me asusté mucho porque tenés fantasmas, no sabés qué va a venir, pero papá es Highlander, tiene una fuerza increíble. Después de las primeras quimios se iba al Colón. Hay que mantenerse bien, feliz, aceptar lo que pasa, investigar qué tristezas tiene uno adentro sin resolver. Nos ayudaron mucho en la Fundación Salud, nos dijeron que íbamos a poder. Hoy tiene ánimo y las defensas muy altas y esto también nos ayudó a replantear nuestra relación. Dimos vuelta la página, teníamos muchos roces, nos peleábamos un montón. Un día nos sentamos a hablar, nos dijimos cosas horribles que nos teníamos que decir, nos sacamos todo y empezamos de nuevo porque la base es el amor. Aprendí que el amor trasciende, que mis padres se elijen por otras cosas, a pesar de que no exista el amor de pareja ya".