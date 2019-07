La legendaria conductora, de 83 años, fue homenajeada junto al periodista Roberto Di Sandro y al músico y conductor Ricardo Romero Fuente: Archivo

"¿Que tengo yo en común con Sarmiento? Una de sus pasiones, que es el periodismo. Y la política", dijo Lidia "Pinky" Satragno ayer, colmada de emoción, al recibir la mención de honor "Domingo Faustino Sarmiento" en el Congreso, junto al músico y conductor Ricardo Romero, y al periodista Roberto Di Sandro.

De muy buen ánimo y ya pudiendo caminar por sus propios medios -algo que no hacía desde hace un tiempo, tras una recaída en su salud-, Pinky asistió al Salón de los Pasos Perdidos del palacio legislativo para ser homenajeada en "reconocimiento a su trayectoria profesional" y por su "trascendente aporte a la comunicación y la cultura", según indicaba la invitación que recibió hace dos meses.

"Ésta casa me trae muchos recuerdos. He frecuentado sus salones y he trabajado en ella", dijo la conductora, en alusión a su paso como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, entre 2007 y 2011. Sobre ese día tan especial, Kari Araujo, la sobrina de la periodista, le dijo a LA NACION: "Estaba de muy buen ánimo. Y caminó muchísimo porque el auto nos dejó en una puerta privada del Congreso y tuvo que caminar como media cuadra hasta el ascensor. Le ofrecieron silla y no quiso. Y ayer aprovechó el premio para salir a cenar después, así que estaba recontenta".

Pinky junto a su hijo, Gastón, sus nietos, Isidoro y Miranda, y su sobrina, Kari Fuente: Archivo

Por otra parte, la sobrina de Pinky explicó que la salud de su tía "mejoró muchísimo desde que la atiende el doctor Rubén Mühlberger, que también estuvo ayer diciéndole palabras de aliento mientras caminaba". Mühlberger es especialista en medicina estética y anti-aging.

Otro de los homenajeados, el periodista Di Sandro -conocido como el acreditado más antiguo que la tiene la Casa Rosada- al recibir su premio dijo: "Ésto lo recibo conjuntamente con mis compañeros del diario y del canal Crónica; no es un merecimiento propio, sino para todos, y de un prócer extraordinario como fue Sarmiento".

Ricardo Romero, manager e integrante del grupo Los 5 Latinos, agradeció emocionado: "Tengo el baúl de la experiencia casi completo y hoy me premia Dios con una experiencia que no tenía y es una de las más hermosas que me dio, en vida, la música".

Los tres reconocimientos fueron una iniciativa del senador Carlos Camau Espínola, del Partido Justicialista correntino.