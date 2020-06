Emocionada, la conductora habló de su larga lucha por ser madre Crédito: Instagram

8 de junio de 2020 • 14:52

Embarazada de cinco meses , Sofía Zámolo habló en Los ángeles de la mañana y, tras confesar su larga lucha por ser madre, reveló detalles de cómo está viviendo esta etapa tan especial en su vida.

"Ustedes tiraron la primicia cuando aun nadie lo sabía, ni mi familia, ni mis intimas amigas. No queríamos contar nada porque teníamos pánico", señaló la modelo, quien dijo que junto a su marido querían esperar a que pasaran los primeros tres meses para dar la noticia.

Para Zámolo, "los primeros meses fueron fatales" . La expanelista de Incorrectas contó cómo hacía para disimular las nauseas cuando estaba al aire. "Para los que dicen que el embarazo es el mejor estado... Yo me enteré el 2 de febrero y todavía estaba en el programa. En los cortes pedía algo frío para tomar con hielo o caramelitos porque la saliva me daba asco, los olores, la comida, todo me daba asco", señaló.

"Mi marido cocinaba y me daba asco, le pedía que no se pusiera desodorante porque los olores me mataban. Lo único que comí durante los primeros tres meses y medio fue arroz, fideos y polenta, no podía tolerar nada más", agregó.

Tras asegurar que su búsqueda comenzó hace tiempo, Zámolo recordó cómo fue el momento en que se enteró de la noticia. "Estábamos en casa con mi hermana, que había venido a pasar unos días y yo estaba con algunos días de atraso. Me metí en el baño para hacerme el test de embarazo pensando que me iba a dar negativo como tantas otras veces. Quería hacerlo rápido para no hacerme ilusiones. Cuando vi que era positivo no podía creerlo", reveló con lágrimas en los ojos mientras el conductor mostraba el video donde se lo contó a su familia .

Sin nombres confirmados por el momento -aunque "Emilia es uno de los candidatos"- y con fecha probable de parto para el 30 de octubre, la modelo hizo referencia a su larga lucha para cumplir su sueño. "Tenía mucha ilusión y ganas de ser mamá. El tiempo empieza a pasar y a la mujer le juega en contra la edad. Aparte de la información que uno va leyendo, que juega en contra. La mujer tiene una presión que el hombre no tiene ", concluyó.