La esposa de Danny Masterson, el actor condenado por abuso sexual, tomó una drástica decisión que afecta a la hija de ambos

En septiembre del año 2023, el intérprete Danny Masterson, actor de “That ’70s Show”, fue sentenciado a 30 años de prisión por dos causas de abuso sexual por las que había sido encontrado culpable en mayo de ese mismo año. El actor, quien mantuvo su inocencia durante todo el proceso judicial, fue condenado en el Tribunal Superior de Los Ángeles por dos de los tres cargos que se habían presentado en su contra. Masterson había sido acusado de abusar sexualmente de tres mujeres en su casa de Hollywood Hills entre los años 2001 y 2003. El jurado lo condenó por dos de esas causas, ya que no pudo llegar a un veredicto unánime respecto a la tercera denuncia, realizada por una expareja del actor. Y a dos años de esa condena, su ex esposa, Bijou Philips, acaba de tomar una importante decisión en lo referido a la hija que comparte con Masterson.

Bijou Phillips y Danny Masterson

Según informó el portal TMZ, la mujer comenzó un proceso legal en California, para solicitar el cambio de apellido de su hija. Según una serie de documentos relevados, este 24 de octubre Bijou presentó una petición para que la niña de once años llamada Fianna Francis Masterson, pueda modificar legalmente su nombre a Fianna Francis Phillips, adoptando de ese modo el apellido materno de manera exclusiva. Como es de esperar, este procedimiento está sometido a los tiempos legales, y a la aprobación del juez a cargo de la solicitud.

Cabe recordar que Bijou Philips, luego de estar casada desde el 2011 con el actor, comenzó el trámite de divorcio dos semanas después del veredicto que encontró culpable a Masterson. En esa oportunidad, la mujer citó “diferencias irreconciliables” en lo referido al motivo de la separación. Ambos estuvieron casado durante doce años.

Una sentencia contundente

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 18 de septiembre de 2020 Danny Masterson llega a su lectura de cargos en la Corte Superior de Los Angeles. Una jueza de Los Angeles decidió el 21 de mayo de 2021 que Masterson puede ser enjuiciado tras ser acusado de violación por tres mujeres. (Lucy Nicholson/Pool Photo via AP, archivo)

Luego de un extenso proceso judicial, Danny Masterson se encontraba acompañado de su esposa, la actriz Bijou Phillips, quien empezó a llorar cuando llegó la instancia en la cual la jueza Charlaine F. Olmedo leyó el veredicto. Asimismo, la jueza tomó la palabra y le habló al actor: “Sr. Masterson, usted no es la víctima acá, sus acciones de hace 20 años les quitaron a otras personas su posibilidad de manifestarse y de elegir. Sus acciones de hace 20 años fueron criminales y por eso está aquí”. Masterson fue condenado a 15 años por cada caso, y la jueza le ordenó que cumpla ambas condenas “de manera consecutiva”.

Danny Masterson Instagram - Archivo

En 2020, Masterson fue acusado de violar a tres mujeres en incidentes separados ocurridos entre 2001 y 2003. En todas las instancias, el actor se declaró inocente de los cargos, alegando que los hechos denunciados habían sido “completamente consensuados”, pero no logró convencer a un juez de Los Ángeles que dictaminó que el juicio debía hacerse efectivo. Una de las víctimas aseguró haber sido abusada sexualmente por Masterson en dos oportunidades, una en septiembre de 2002 y otra, en abril de 2003. Los dos hechos fueron denunciados en la estación de policía de Hollywood en abril de 2004.

Por otro lado, las tres denunciantes aseguraron que, tras haber sido abusadas, miembros de la Cienciología -la iglesia de la que es miembro el actor-, las persiguieron y las amenazaron para que dejaran el proceso en manos de un comité integrado por autoridades de dicha iglesia. Todas ellas aseveraron que desde, el instante en que comenzaron a hablar sobre lo que les ocurrió con el actor, se activó un protocolo para acallarlas que habría incluido amenazas, persecuciones en la ruta, y el asesinato de la mascota de una de ellas.