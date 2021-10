La estrella de Star Trek William Shatner, a días de su viaje al espacio: “Estoy aterrado”

Durante años, William Shatner jugó a navegar por el espacio en las grabaciones de Star Trek, en donde interpretaba al Capitán James Tiberius Kirk. Ahora, ese juego se convertirá en realidad cuando el 12 de octubre se suba a la cápsula New Shepard, de la compañía espacial Blue Origin, para experimentar por primera vez un viaje por fuera del planeta Tierra, convirtiéndose, a sus 90 años, en la persona de mayor edad en llegar al espacio.

“¡Voy a ir al espacio! ¿Voy a ir a dónde?”, comenzó diciendo el actor durante su visita al Comic-Con de Nueva York, el jueves pasado. Durante el panel, no solo explicó cómo llegó la propuesta de su paseo por el espacio, sino que también reconoció estar asustado por la experiencia que está por vivir.

“Jason se me acercó hace un año y medio y me dijo: ‘¿Sabés que están empezando a enviar estos cohetes con personas al espacio?’”, recordó sobre el momento en que Jason Ehrlich, su amigo y productor de Better Late Than Never, le comentó del proyecto. “‘¿No sería algo importante si el Capitán Kirk fuera?’, me dijo y yo respondí: ‘Jason, por Dios, a nadie le importa que el Capitán Kirk vaya al espacio ¡Esa serie fue hace 55 años!”.

A pesar de esta respuesta, su amigo no se dio por vencido. “Siguió vendiéndome la idea ¡Y Dios bendiga su alma! Porque Blue Origin es la idea”, agregó mencionando a la compañía de Jeff Bezos que le cumplirá este desafío que él ni siquiera imaginó.

“Está bien, ¿te gustaría ir? Serías la persona más anciana en el espacio”, recordó que le preguntaron. Sin embargo, Shatner les dijo que no solo quería ser recordado por ser el más viejo. “¡Soy el maldito Capitán Kirk, por el amor de Dios!”, exclamó.

Al ser consultado sobre como se sentía por el viaje, la estrella reconoció sentir miedo. “ Estoy aterrado”, expresó. “Soy el Capitán Kirk y tengo terror de ir al espacio. ¿Sabés? No estoy realmente atemorizado... bueno, si lo estoy. Es algo que va y viene, como una brisa fresca de verano ”, explicó.

Con mi doble. William Shatner junto a su figura de cera del capitán James T. Kirk...¿cuál es cuál? Reuters

“ Tenés tres minutos para mirar el abismo del espacio y la belleza de este oasis que es la Tierra. Yo planeo apretar mi nariz contra la ventana, ¿sabés? Y mi única esperanza es no ver a alguien más mirándome desde afura ”, dijo un poco en broma sobre lo que piensa hacer en el espacio.

El actor viajará en el New Shepard Rocket durante la misión NS-18 y compartirá la travesía con Audrey Powers, el presidente de la misión de Blue Origin y con los miembros de la tripulación Chris Boshuizen y Glen de Vries. El cohete despegará desde Texas el próximo martes.

Blue Origin lanzó su primer vuelo civil el 20 de julio pasado. En la nave viajaron Jeff y su hermano, Mark Bezos, el adolescente holandés Oliver Daemen, de 18 años, quien se convirtió en la persona más joven en ir al espacio; y la aviadora Wally Funk, quien a sus 82, era la persona más longeva en realizar un viaje espacial hasta ese momento.

El padre de Daemen, Joes, quien fundó la firma privada Somerset Capital Partners, pagó más de US$20 millones en una subasta para que su hijo pudiera ocupar un asiento en la nave, que era la primera que llevaba civiles al espacio.