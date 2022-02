La ex manager de Tom Cruise habló de “la otra cara” del actor: ira, mal temperamento e infelicidad

Si bien los bruscos cambios de humor de Tom Cruise ya han sido tema de debate en la prensa por la filtración de unos audios en el rodaje de Misión Imposible 7, el tema volvió a alcanzar notoriedad en estas horas por las duras declaraciones de Eileen Berlin, quien fuera su primera manager.

En diálogo con la publicación The Daily Mail, la mujer aludió a “la otra cara” de la estrella de Hollywood y reveló que oscilaba entre ser una persona atenta y un individuo irascible “en cuestión de minutos”.

La representante conoció a Cruise cuando él tenía 18 años y firmó su primer contrato con ella. En ese momento, el actor no tenía dinero suficiente para alquilar una vivienda por sus propios medios, por lo cual Eileen y su esposo le ofrecieron una habitación de su piso de Nueva York. “En esos años fui como una madre sustituta para él”, declaró Berlin. “Era dulce, respetuoso y extremadamente educado”, recordó la manager. “Siempre se dirigía a mí como ‘señora’ y a mi marido como ‘señor’”, detalló. Sin embargo, luego hizo mención a los ataques de furia del actor de Misión Imposible y Jerry Maguire.

La ex representante de Tom Cruise brindó datos desconocidos sobre la adolescencia del actor

“‘Tommy’ tenía un terrible temperamento. Albergaba mucha ira hacia su padre. Estaba de mal humor y se enfadaba de un momento a otro. Era como si algo estuviera ardiendo sin llama y hervía y explotaba de repente. Yo se lo atribuí a su inseguridad”, reveló la mujer, haciendo alusión al mal vínculo que tenía Cruise con Thomas Cruise Mapother III, a quien el propio actor ha llegado a describir como “un matón”, y como la persona que lo hizo ser fuerte por no brindarle contención y generar un caos familiar. En otro tramo de la entrevista, Berlin explicó cómo el nominado al Oscar no quería ser una estrella teen.

Cuando la manager le mostró artículos de revista cuando su fama estaba en ascenso, Cruise tuvo, según el testimonio de la mujer, un arrebato de ira . “Me gritó: ‘No quiero estar en las revistas para adolescentes’. Me dijo que se consideraba un adulto, no un ídolo adolescente. Me tiró el álbum con los recortes de las revistas y me golpeó en la mejilla”, rememoró y añadió: “Nunca presencié una muestra real de felicidad en Tommy. Siempre fue muy, muy ambicioso, muy, muy decidido a ser una estrella. Y eso lo convirtió en un perfeccionista. Eso es lo que lo impulsó cuando lo representé y estoy seguro de que eso es lo que lo motiva ahora”, concluyó la primera manager del actor.

Los ataques de furia de Tom Cruise

Tom Cruise y Hayley Atwell durante la filmación de Misión imposible 7 en Roma

En diciembre de 2020, una de esas explosiones de furia del actor de las que hoy habla su ex manager salieron a la luz. Cruise se encontraba filmando Misión Imposible 7 en Londres bajo un estricto dispositivo de seguridad para evitar contagios de Covid. En ese contexto, trascendió un audio en el que amenazó con despedir a dos miembros de la producción por no haber respetado las medidas de prevención.

“¡No quiero volver a ver esto de nuevo y si no lo hacen están despedidos!” , se lo escucha gritar luego de ver que dos productores estaban visualizando una toma en una pantalla sin respetar la distancia, de acuerdo a lo informado entonces por el medio Deadline. El actor es también productor del largometraje y uno de los primeros en presentar un protocolo sanitario por lo que logró todos los permisos necesarios para el rodaje en los estudios de Warner Bros., en Hertfordshire.

“Somos el estándar de oro. Están en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, con las compañías de seguros, con los productores, y todos ellos nos siguen para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo”, decía Cruise, antes de insultar a su interlocutor.

Tom Cruise y su furia en medio del rodaje de Misión Imposible 7