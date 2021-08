La famosa actriz que le ganó a María del Cerro en un casting y quedó en Chiquititas

A los 23 años, María del Cerro pudo cumplir uno de los sueños que tenía desde que era una niña: trabajar junto a Cris Morena. Mientras recordaba su infancia, la modelo reveló que se presentó a uno de los castings para ser parte del elenco de Chiquititas, pero que -en la última prueba- otra famosa actriz argentina se terminó quedando con el papel.

“Mi papá trabajaba en un banco en comercio exterior y mi mamá era ama de casa, por lo que estaba con nosotros todo el día. Mi hermano Agustín tiene un retraso madurativo, así que se tenía que ocupar mucho de él”, contó durante su visita a PH: Podemos Hablar.

“Éramos de clase media y no teníamos auto, por lo que me tocaba acompañar a mi mamá a veces a lugares recontra lejos, porque lamentablemente la discapacidad es algo muy complicado para los papás y los tutores. Era sacar el pase para el colectivo, el permiso para no se qué.... cosas que llevan muchas horas y obviamente, como en casa no había ayuda, yo la acompañaba a todo”, explicó rememorando el pasado.

La actriz contó que, a pesar de todo lo que tuvo que atravesar, tiene hermosos recuerdos de su niñez. “No nos faltaba nada, pero llegar a fin de mes era un tema”, manifestó. “Viví una infancia súper feliz, pero económicamente normal”.

Fue en ese momento que Del Cerro relató una anécdota que nunca antes había contado públicamente. “Cuando yo tenía 10 años, veía siempre Chiquititas y todo lo que hacía Cris Morena. Moría por eso, era algo que lo sentía muy profundo adentro mío: yo quería estar ahí y lo soñaba. Era algo que nunca me había pasado en mi vida”, expresó.

“Un día sale en la televisión un casting al que había que presentarse en Martínez. En ese momento, yo vivía en San Telmo y le rogué a mi mamá que por favor me acompañara, y nos fuimos en bondi ella, Agus y yo. Era un casting como de 10 cuadras, había un montón de chicas”, recordó entonces. “ Lo hago, voy quedando, voy quedando y, de repente, llego a una estancia final en donde estaba Celeste Cid, ¡y queda ella! Elegían a una sola persona y quedó Celeste”, reveló la modelo. “Hace poco, un día que estábamos charlando, se lo conté”.

Después de esta experiencia, Del Cerro continuó viviendo una infancia lejos de los medios, hasta que en la adolescencia el destino la puso en pantalla. “Terminé el colegio y se dio lo de Súper M. En realidad había ido a acompañar a una amiga. Continué con el modelaje, pero yo seguía muriendo por dentro porque quería llegar a Cris, y llegué”, contó con orgullo. “Cuando me veía en el Gran Rex con Casi Ángeles, y estaba parada ahí en el escenario, no podía creer haber logrado eso que siempre quise”.

El elenco de Casi Ángeles en los camarines del Gran Rex Soledad Aznarez - Archivo

“El otro día grabando el reality que estoy haciendo ahora (El challenge: Desafío de estilistas), me veía como conductora y me emocionaba pensar que también hice eso, que yo lo soñé. Me acordé lo que fue la lucha y la pelea para llegar a todo sin que nadie me haya regalado nada. Hoy tengo mi familia, mi casa y sé que le puedo dar a mis hijas más de lo que me pudieron dar mis papás, y me emociona”, culminó.

LA NACION