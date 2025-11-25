La fiesta de 15 años de la hija de Julieta Fazzari y Octavio Borro, recordados por ¡Grande, pá! y Jugate conmigo

Nina, la hija mayor de Julieta Fazzari, actriz recordada por su participación en ¡Grande, pá!, y Octavio Borro, quien formó parte del staff de Jugate Conmigo, cumplió 15 años y lo celebró con una gran fiesta rodeada de familiares y amigos.

El salón donde tuvo lugar el festejo estuvo preparado especialmente para la ocasión, con una ambientación y una agenda de rituales que incluyeron momentos clásicos de este tipo de celebraciones.

La entrada de la joven al salón fue uno de los instantes más destacados de la velada. Al abrirse las puertas de ingreso al lugar, la joven irrumpió del brazo de su papá y caminó por una alfombra roja hasta el centro del salón mientras los presentes la observaban y la recibían con aplausos. Fue un acto que marcó el inicio formal del festejo y que reunió a los invitados en torno a la cumpleañera.

Nina, radiante, junto a su mamá y su papá, en uno de los momentos más emotivos de la noche

El vals, uno de los momentos más esperados de las fiestas de 15, tuvo lugar a continuación: el ex Jugate conmigo acompañó primero a su hija en la pista, rodeados por los invitados, y la joven bailó luego con su mamá.

Más tarde, dio comienzo la parte más distendida de la celebración y los presentes aprovecharon para acercarse, saludar a la cumpleañera y sacarse fotos ella. La pista se preparó luego para la música y la diversión.

La familia posando en la mesa principal del salón, especialmente decorado para la celebración

Otra de las postales más emotivas del festejo fue el abrazo entre la actriz y su hija en el centro del salón. Fazzari compartió numerosas imágenes de la fiesta en las redes sociales, con destacadas dedicatorias para Nina en su gran día: “En el 15 aniversario de nuestra princesa. Te queremos mucho, nuestra querida hija”, expresó la artista en un posteo que ilustró con una foto en familia.

“Mi gran amor. Mi vida, mi querida niña. Sé la más feliz”, agregó más tarde la actriz en otra publicación, y sumó agradecimientos para todos los seres queridos que acompañaron a la joven en el festejo.

El cambio de outfit de Nina, con vestido corto y zapatillas, para disfrutar del baile con comodidad

En cuanto a los looks de la noche, para la primera parte de la velada Nina eligió un vestido largo de corte clásico en color blanco con detalles brillantes que incluía un corset y una falda con capas de tul. Con este atuendo destacó en su entrada al salón y la ceremonia del vals.

Julieta y Nina compartiendo un abrazo en pleno festejo

Después, la cumpleañera presentó un cambio de vestuario y optó por un vestido corto combinado con zapatillas, un outfit pensado para moverse con comodidad en el momento del baile junto a sus amigos. Su mamá, en tanto, eligió un vestido rojo de corte irregular con un hombro al descubierto y una abertura central, combinado con calzado en tono peltre.

Juli Fazzari, rodeada de su familia

Entre los regalos de cumpleaños, Nina recibió el piercing que esperaba desde hacía tiempo y que formaba parte de sus deseos por sus 15. Su mamá compartió una imagen del momento en sus redes, mostrando el nuevo accesorio de su hija.

El esperado piercing que ahora luce la cumpleañera

Dos décadas de amor

Julieta Fazzari y Octavio Borlenghi mantienen una relación de 17 años que supo afianzarse con el tiempo. Hace ocho años decidieron casarse y desde entonces construyen su hogar junto a sus dos hijas, Nina, de 15 años, y Mila, de 13.

Hace algunos años, en una entrevista con LA NACION, Borro habló sobre cómo se sostiene una relación de casi dos décadas. Explicó que, para él, todo depende del amor, y que en su caso ese sentimiento siempre estuvo presente. Reconoció que, como en cualquier pareja, existen diferencias, pero señaló que ambos se mostraban enamorados y agradecidos por la familia que construyeron.

Octavio Borro, Jimena Fazzari y sus hijas

En esa conversación también describió su día a día, con una rutina diaria alejada del mundo del espectáculo, en la que buscar a sus hijas en la escuela formaba parte del ritual cotidiano, además del disfrute de los momentos en casa.

“Tengo una vida normal, llevo a mis hijas a la escuela y las voy a buscar porque soy el que más está en casa. Y muchas veces cocino yo, aunque con Julieta nos repartimos las tareas”, afirmaba entonces.