29 de julio de 2020 • 11:58

Unas semanas antes de que Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán pasaran por el altar, el rumor de que él le había propuesto casamiento a Ingrid Grudke comenzó a circular por los medios. Durante una entrevista mano a mano, las modelos hablaron del tema, volviendo a desmentir este hecho en un divertido ida y vuelta.

"Te tengo que hacer una consulta. Yo esto a Robert no le iba a preguntar si era verdad, porque soy orgullosa y no pregunto nada del pasado, pero a Ingrid sí. ¿Te propuso casamiento?", disparó la morocha sin preámbulo. "No, es una mentira. No sé de donde sacan eso, pero no. Yo no lo conozco, no sé de donde salió todo, pero el que lo dijo que lo asuma así sabemos de dónde viene", respondió la rubia.

No conforme con la respuesta, Pampita quiso indagar un poco más. "Habían hablado de un chat. Yo no iba a preguntar porque me hago la que no me importa nada, pero la tengo a Ingrid acá y aprovecho", le dijo a su colega. "No, aparte hay confianza. Ni valía la pena llamarte por eso, ¡Qué sigan hablando!".

El rumor sobre la relación pasada entre García Moritán y Grudke nació en el programa Tarde pero temprano, que se emitía por Net TV, en donde Laura Ubfal aseguró que después de un noviazgo corto, el empresario quiso pasar por el altar con la misionera pero ella lo rechazó. "Carolina, olvidate, es cosa del pasado", expresó la periodista, asegurando que Pampita ya sabía de esto.

Por ese entonces, tanto Ingrid como Roberto desmintieron todo. "No me importa nada de lo que se dice, me estalló el celular con esta noticia. Estoy de novia y enamorada", aseguró Ingrid. "No. No es verdad. Nunca salí ni a tomar un café", dijo él. "A las dos únicas mujeres que propuse matrimonio, fueron a Milagros (Brito) y a Carolina", agregó.