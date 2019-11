Roberto García Moritán negó haberle propuesto matrimonio a Ingrid Grudke, tal como se rumoreó esta semana Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2019 • 17:56

Invitada a un coqueto evento, Pampita Ardohain llegó de la mano de su flamante futuro esposo, Roberto García Moritán. En la segunda salida pública de la pareja, el empresario lució más distendido que durante la inauguración del Movistar Arena, la semana pasada, cuando se mostró aterrorizado por el asedio de las cámaras. "Hay que darle un poco de tiempo. Se tiene que acostumbrar a todo esto", justificó la modelo a su novio.

"No me acostumbro, pero hoy estoy más preparado. La otra vez, la verdad, no me lo esperaba. Hoy estoy mejor", se sinceró García Moritán en Hay que ver. Y, entonces, todos quisieron saber si era cierto el rumor que corre desde hace unos días: antes de comprometerse con Pampita, ¿le propuso casamiento a Ingrid Grudke?"No. No es verdad. Nunca salí ni a tomar un café", dijo él, contundente.

Tímido, el empresario gastronómico contó que las familias se están ensamblando muy bien. "Nuestros hijos [los de Pampita y los suyos] se llevan bárbaro. Estamos todos muy contentos", admitió.

Luego, cuando se le consultó qué tanto estaba participando de los preparativos de la boda que celebrarán el próximo viernes 22, respondió: "Ella tiene más claro lo que quiere, pero yo estoy al tanto de todo. El 90 por ciento lo decide ella".

Pampita, por su parte, adelantó: "En realidad me quiere dar el gusto y dice a todo que sí. Para la ceremonia yo tengo 50 invitados y él, 80. Después de las 12, yo tengo bastante más. El amor uno no lo planea. Es mágico, muy fuerte. No sabes cuándo va a suceder".

Esta tarde, García Moritán también habló en Pampita Online, el programa de NetTV que conduce de su futura esposa. "Estamos muy contentos con el casamiento, falta muy poco, apenas dos semanas. Está todo organizado. Ella se ocupó de los detalles y hace todo más fácil. Tenía muchas ganas de esto hace mucho tiempo. Estamos muy felices", se animó a contar. Y, mirando a cámara, cerró con un romántico mensaje: "Caro te amo, mucho".