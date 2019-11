Según Laura Ubfal el novio de Pampita le había pedido matrimonio a Ingrid Grudke

Según la panelista, el empresario le había propuesto matrimonio a la modelo, aunque él lo desmiente

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2019 • 16:17

Faltan dos semanas y un par de días para que Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán se casen el 22 de noviembre, después de un veloz pero intenso romance. Se los ve contentos y hasta hicieron su primera aparición con prensa, pero los panelistas de espectáculos no dejan en paz a la pareja.

La última en causar revuelo fue Laura Ubfal ayer, en el programa de Net TV Tarde pero temprano. La periodista aseguró que tenía un chimento muy picante y, apurada, aclaró: "No es contra Pampita".

Sin dar nombres, contó que el prometido de la conductora ya le había pedido casamiento, y había sido rechazado, por otra modelo. "Pero bueno, a lo mejor fue un noviazgo corto", agregó. A lo que Sol Pérez, la conductora, sumó: "El de Pampita también...".

García Moritán le propuso matrimonio a la modelo antes de salir con Pampita. Fuente: NET TV 03:28

Video

Todo fue risas hasta que dijo el nombre: aparentemente Ingrid Grudke había cautivado al empresario y recibido la propuesta sin siquiera haber salido con él. "Carolina, olvidate, es cosa del pasado", se atajó Ubfal y aseguró que es un dato que Pampita ya sabía.

El rumor circula hace varias semanas, y algunos hasta creen que fue por eso que Ingrid no fue al homenaje que se le realizó a Jorge Ibáñez: para no cruzarse a la novia del momento. Las declaraciones de Ubfal despertaron críticas de los panelistas de Los ángeles de la mañana. A la cabeza estuvo Yanina Latorre: " Yo tenía este dato pero no me imaginé que la maldad de Ubfal iba a llegar a tanto". Karina Iavícoli dio el reporte definitivo: aseguró que se había contactado con García Moritán y que él mismo había negado la información, le respondió: "a las únicas dos personas que les propuse casamiento en mi vida son a Milagros Brito y Carolina Ardohain".