La foto hot de Sofía "Jujuy" Jiménez para "cortar la semana"

La modelo y conductora se mostró al natural y despertó elogios en las redes Crédito: Instagram Jujuy Jiménez

A unas pocas semanas de su separación de Juan Martín del Potro , Sofía "Jujuy" se "destapó" en las redes con una sensual foto en blanco y negro que causó furor.

"Cortando la semana, cortando la tarde...ahora seguimos, pero primero, cafecito", escribió la modelo y conductora, a quien se la puede ver en su posteo de Instagram con unos ruleros, un jean y una taza en su mano. La publicación le valió más de 40 mil "likes" y muchísimos halagos.

Recordemos que Jiménez se separó del tenista este mes, tras una difícil convivencia en cuarentena . La noticia la confirmó el 11 de mayo en el programa de eltrece Los ángeles de la mañana.

"La realidad es que la cuarentena nos está pegando", se sinceró "Jujuy". "Es un momento de mucha incertidumbre y reflexión, al menos a mí me está pasando eso", pero hizo una salvedad.

"Con Juan veníamos como medio raros... ¿Viste cuando no te estás escuchando o hay falta de comunicación? Veníamos de Miami y nos tocaba hacer la cuarentena post viaje. Fue como 'bueno, voy a focalizar en mí, en las cosas que me hagan bien, dejar pasar estos 14 días de cuarentena post viaje y ver'. En el medio vino mi mamá a Buenos Aires, pasaban los días y dije: 'No puedo dejar de disfrutar a mi vieja que está acá'", contó la modelo, quien volvió a su departamento tras su convivencia con Del Potro.

"Hay cosas en el amor que las vivimos distintas. Fue una relación muy intensa, pasó todo muy rápido. Nos separamos y los dos creemos que es lo mejor. Tampoco tengo tan claro todo. No hay una cosa concreta que haya hecho que nos separemos. La convivencia se volvió complicad. No me gusta dar demasiados detalles de la relación. Cada uno tiene lo suyo. No es que hay una característica puntual. No nos estamos hablando", amplió, y recordó lo difícil que fue irse de la casa de su ex.

"Es triste hacer la valija e irme. Igual todavía tengo mis cosas ahí. Yo soy perceptiva y cuando me doy cuenta de que algo no está fluyendo, se me prende la alarma. Quedarme con él hubiera sido lo más cómodo pero me gusta hacerme cargo de mi vida. Veremos qué pasa post cuarentena", concluyó Jiménez, dejando la puerta abierta para una posible reconciliación.