La fuerte reacción de Regé-Jean Page al aluvión de críticas a Florence Pugh

Después de que Florence Pugh tomara el protagonismo por la vestimenta que eligió para asistir al desfile de alta costura de la firma Valentino el pasado viernes en Roma, el actor Regé-Jean Page salió en su defensa frente a las críticas que la actriz recibió por su figura.

El actor cuestionó a las numerosas personas que opinaron de forma agresiva sobre el cuerpo de la intérprete, que lució un vestido con transparencias que dejaba ver sus pezones.

El artista, que supo cautivar al público con en su papel de Simón Basset en la exitosa serie de Netflix Bridgerton, escribió un poderoso mensaje dirigido especialmente a los hombres que criticaron el físico de su colega.

Después de que Pugh respondiera a los comentarios negativos en Instagram, Page compartió la publicación de la actriz en sus historias de Instagram y escribió primero: “Mírense a ustedes mismos, muchachos”.

“Luego echen un vistazo a sus amigos e interfieran cuando tengan que interferir. Cuando los chicos se pasen de la raya, hablen. Lo raro de la misoginia es que los hombres sí escuchan a otros hombres, así que hagan su parte, porque los próximos años en particular van a ser un muy buen momento para escuchar y tomar responsabilidad en esto, por el bien de todos”, zanjó rotundo el actor.

Florence Pugh había respondido con firmeza a las críticas que recibió a través de las redes sociales. “No es la primera vez y ciertamente no será la última en que una mujer escuche opiniones sobre su cuerpo por parte de una multitud de extraños, lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes, los hombres”, expresó.

También dijo que era “interesante” ver “lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, en público, con orgullo, para que todos lo vean”.

La actriz de Mujercitas hizo alusión, además, a los comentarios centrados en su pecho: “Afortunadamente, he llegado a conocer la complejidad y laberintos de mi cuerpo, los que me hacen ser yo. Estoy feliz con todas mis ‘imperfecciones’, que no podía soportar cuando tenía 14 años. Muchos de ustedes querían hacerme saber de manera muy agresiva lo decepcionados que estaban con mis ‘pechos pequeños’, o lo avergonzada que debía estar yo por tener el pecho plano. He vivido en mi cuerpo bastante tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis tetas y no me da miedo. Lo que es más preocupante es... ¿Por qué tienen tanto miedo a los senos? ¿Pequeños? ¿Grandes? ¿Izquierdo? ¿Derecho? ¿Solo uno? ¿Tal vez ninguno? ¿Qué es tan aterrador?”, se preguntó la artista.

Florence Pugh en el desfile de moda de Valentino, en Roma Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

“Cuando me puse ese increíble vestido de Valentino sabía que no había forma de que no hubiera comentarios al respecto. Ya sea negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo”, advirtió. Y continuó: “Estaba emocionada por usarlo, nada me hacía estar nerviosa por ello. No lo estuve antes, ni durante ni incluso ahora”.

Aunque la actriz sabía que el vestido provocaría una reacción, no entendió por qué la gente sentía la necesidad de hablar negativamente sobre su cuerpo, o por qué ver los senos molestó tanto a algunas personas.

La actriz aseguró que era consciente de que su vestido despertaría críticas Daniele Venturelli - WireImage

Pugh señaló que “ha llegado a un acuerdo” con su cuerpo, que se siente cómoda con él y que fue criada “para encontrar poder en los pliegues del cuerpo, para hablar en voz alta sobre el estar cómoda”. Todo ello le hace preguntarse: “¿Qué les ha pasado [a determinadas personas] para estar tan profundamente enojadas con el tamaño de mis tetas y con mi cuerpo?”, dijo.

La estrella de Viuda negra concluyó: “Estoy muy agradecida de haberme criado en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Nos educaron para encontrar el poder en los pliegues de nuestro cuerpo. Para hablar de sentirnos cómodas. Siempre ha sido mi misión en esta industria el poder decir ‘que no nos importe esto o esto otro’ cuando alguien espera que mi cuerpo se transforme en base a una opinión de lo que es sexualmente atractivo”, prosiguió.

Sus reflexiones recibieron numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores en las redes sociales, donde ella misma compartió varias imágenes de su vestido.