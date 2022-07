María Eugenia Ritó reveló que se pondrá un balón gástrico: “Quiero volver a sentirme deseada”

Alejada de los medios desde hace años, María Eugenia Rito reapareció públicamente y habló de sus ganas de volver a trabajar en el mundo del espectáculo. Mientras se prepara física y anímicamente, la vedette reveló en qué consiste su plan de entrenamiento y rutina alimentaria y contó que tomó la decisión de colocarse un balón gástrico.

La información la dio esta mañana Carlos Monti, quién contó que la intervención será en dos semanas y que no conlleva grandes riesgos . “Comenzó un tratamiento para bajar de peso y, además de la dieta y el entrenamiento, tomo la determinación de colocarse un balón gástrico. Le va a asegurar un descenso de peso más tranquilo”, dijo el periodista este miércoles en Nosotros a la mañana, por eltrece.

Y enseguida, puso al aire un audio que le mandó Rito, donde explica el motivo que la llevó a tomar esta decisión: “Me estoy por poner el balón gástrico, estoy muy contenta. Es un método para adelgazar, no es de acá, es de afuera. Voy a adelgazar y voy a quedar divina; aparte estoy re entrenando, cuidándome”, expresó.

“La Ritó remixada, así sería el título” , bromeó e inmediatamente contó que este procedimiento cambiará su estilo de vida. “Esto se lleva a cabo a través de una nutricionista y un psicólogo porque de la noche a la mañana uno pasa a tener otro estilo de vida. De todas maneras, yo sé lo que es tener una disciplina, un hábito y hoy mi cabeza está preparada para esto”, advirtió convencida.

Minutos después, la actriz se comunicó en vivo con el matutino de eltrece y, tras asegurar que no es un procedimiento invasivo ni una cirugía, explicó los motivos por los cuales se someterá a esta técnica.