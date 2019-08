La furia de Gigi Hadid tras sufrir un robo en Mykonos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2019 • 16:18

Las supermodelos e influencers Gigi y Bella Hadid pasan unos días a pleno sol en las islas griegas, adonde se mostraron junto a su hermana Alana, quien celebró en Mykonos su cumpleaños número 34. Aunque en las fotos se las puede ver disfrutando del paraíso, Gigi no tardó en advertir que Instagram a veces puede mostrar solo una parte de la verdad.

En una de las fotos que subió a su segundo perfil @gisposable, escribió: "Foto en Mykonos. No dejen que Insta los engañe. Nos han robado. No voy a volver nunca más. No lo recomendaría". El contundente mensaje cierra con una fuerte sugerencia a sus seguidores: "Gasten su dinero en otro lugar".

Más tarde, la modelo continuó compartiendo en las redes fotos de buenos momentos en el mar Egeo, pero ya no volvió a hacer referencias al hecho de inseguridad vivido. Al parecer, tanto ella como sus hermanas prefirieron poner al mal tiempo buena cara y concluir en paz sus vacaciones, pese al mal momento.