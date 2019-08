El susto de Jimena Barón: "Una ambulancia nos acaba de chocar"

El auto en el que se encontraba la cantante fue embestida por una ambulancia, y ella lo denunció en las redes Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Esta semana fue lo más parecido a una montaña rusa para Jimena Barón. Luego de presentar su nuevo disco, la intérprete de "La Cobra" se mostró incómoda en el living de Susana Giménez, al parecer, algo contrariada por asuntos personales y por la confusión de la diva al momento de preguntarle por sus relaciones amorosas y por sus inicios como actriz.

Su actitud pasiva y distante durante el programa fue advertida por sus seguidores, quienes la criticaron duramente en las redes. Frente a esto, la cantante se tomó varios minutos para contestar una a una los comentario y luego, hizo un fuerte descargo al respecto.

"Sé que están acostumbrados a que yo conteste pero no tengo ganas de hacerlo, la verdad. Se dicen mierdas todo el tiempo. Es llamativo como saltan siempre en momentos tan copados", dijo a través de una historia de Instagram. "Ayer ganamos disco de oro con La cobra, hoy agotamos el Ópera en 6 horas. Entiendo que sea parte del juego pero no voy a estar aclarando las cacas que son un montón siempre hacia mí. No tengo ganas porque es darles más lugar (.) Asumo que es parte de esto, un toque injusto pero es así. Está todo bien", concluyó.

Pero eso no fue todo, porque esta mañana Barón volvió a ser noticia. En Twitter esta vez, la actriz denunció que, mientras iba a grabar su nuevo videoclip, una ambulancia la chocó y se dio a la fuga, sin siquiera detenerse a verificar que estuviera bien. " Una ambulancia nos acaba de chocar el auto, girando de la nada y cruzándonos sin sirena ni guiño en Avenida Gaona. (...) Cruzó un auto más y se fue acelerando sin siquiera frenar", expresó, muy molesta, además de dar a conocer los datos de la empresa de emergencias y la patente del vehículo.

Luego, cuando sus seguidores comenzaron a preguntarle si se encontraba bien, ella no dudó en responder: "Sí, ¡estamos todos bien! Pero una locura total".