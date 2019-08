Jimena Barón contó por qué perdonó a su padre luego de que la abandonara

Jimena Barón contó que la llegada de Morrison sanó viejas heridas Fuente: Archivo

"Mi viejo se fue cuando yo tenía cuatro años y cuando tenía 15 lo fui a buscar, y se volvió a tomar el palo", contó la cantante Jimena Barón en el programa de Susana Giménez , que se transmite por Telefe. Fue después de relatar cómo había sido el nacimiento de su hijo Morrison en un baño de su casa en Italia que decidió hablar sobre su historia familiar y repasar la difícil relación que tuvo con su padre.

"Después Morrison sanó muchas cosas, muchos vínculos. Mi viejo estaba con esa locura de que se iba morir joven y lo único que decía era que quería ser abuelo. Mi viejo murió a los seis meses de que nació Morrison. Con él tuvimos una relación muy honesta, horriblemente honesta, porque me dijo cosas que me dolieron mucho", agregó.

Susana le preguntó cómo logró dejar atrás los rencores hacia su padre y elogió que hubiera elegido perdonarlo. Jimena, respondió: "Fue muy duro, pero era un tipo complicado, y después entendí que su abandono y su alejarse fue una manera de cuidarme también porque él no podía estar conmigo. Entonces sanamos, me encontré en él. Para mí era más importante ver que mi papá era yo, y que yo soy lo que soy gracias a mi viejo, que quedarme resentida".

Luego, diva la felicitó por su carrera profesional e indagó en ella: "Nosotros musicalmente arrancamos con 'La tonta' en julio de 2017, fue muy inesperado. Siempre me imaginé la música como un refugio para salir de esa popularidad de actriz, porque laburo desde los nueve años", contó Jimena. Más adelante, Barón se refirió a cómo fue el paso de actriz a cantante: "Me sentía muy querida como actriz y me daba miedo pasarme a cantante. Así que fue un proceso. En realidad no había escrito muchas canciones. Nunca me fijé si podía ser compositora, siempre fue un sueño cantar, desde muy chica".

Finalmente, entró el pequeño Momo al living de Susana y confesó ser "muy fan" de la música de su mamá. Incluso se animó a cantar un poco. Luego, Jimena anunció que debido a la extraordinaria venta de entradas que tuvo su show, se presentará a fin de año en el teatro Ópera.