El enojo de Gimena Accardi con su marido y la "venganza" de la actriz

El Host, amor sin reservas se estrena esta noche, a las 22.45, por eltrece. Se verán sólo dos capítulos en la TV abierta, este miércoles y el próximo, y luego la serie seguirá solamente en flow. "Esperemos tentar a la gente y que se enganche", dijo Nico Vázquez en El diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por eltrece.

El actor protagoniza, además, Una semana nada más en el Teatro El Nacional, obra que está primera en recaudaciones desde que se estrenó, en enero pasado. "La gente me conoce de la tele pero vengo del teatro: de adolescente hacía muchos unipersonales, y al final siempre hablaba con la gente. Eso me gusta y lo hago al finalizar cada función. La diferencia es que no me iba a ver nadie, excepto mis padres y mis hermanos", confiesa.

¿Siempre tiene tanta energía?, quiso saber Mariana. "En casa soy mucho más planchado, regulo la energía. Y los días que no hago teatro, lunes, martes y miércoles, descanso bastante", revela Nico.

El actor habló con mucho amor de su mujer, la también actriz Gimena Accardi. "Nos queremos, nos admiramos, nos cuidamos. Nada que no haga otra pareja. Hace 12 años que estamos juntos y tenemos los mismos problemas que tienen todos. Los dos somos de carácter, porque somos de géminis. Nos encontramos y nos acompañamos, nos potenciamos. Nunca competimos, y festejamos lo que le pasa al otro y eso hace que todos los días nos volvamos a elegir", explica Nico.

" El otro día se enojó un poco porque subí un video de Gime bailando en bikini, con nuestro perro. Ella es así, estaba divina. Le encanta bailar y es feliz. ¿Por qué no compartirlo con los seguidores?", contó Nico y aseguró que el enojo se le fue enseguida. Y al día siguiente Gimena, en venganza, subió una storie de una charla de entrecasa de Nico, con un look muy hogareño. "Es un juego y nos reímos mucho", sintetizó. En esta guerra secreta, ¿seguirán compartiendo intimidades en las redes?