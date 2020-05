La madre de Jorge Ibáñez le grabó un video a su hija muy fuerte, que Alejandra no tardó en responder mediante un comunicado Crédito: Capturas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020 • 15:21

Una inesperada guerra familiar se desató hace unos días entre Mabel, la madre de Jorge Ibáñez, y su hija Alejandra, hermana del diseñador fallecido el 14 de marzo de 2014. La mujer, quien reside en Colombia con su marido y sus hijos, le reclama la sucesión a su madre de los bienes de su padre. El hombre, que también se llamaba Jorge, nunca logró superar la pérdida de su hijo, y murió en noviembre de 2016, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, la relación madre-hija nunca fluyó, y cuando Alejandra visitó a Mabel el año pasado, se produjo un enfrentamiento del que cada una brinda una versión diferente.

Dicha disputa cara a cara en el atelier de Jorge condujo a Mabel a hacerle una denuncia por violencia familiar a su hija , quien a su vez declara no haber sido notificada. Como consecuencia, Alejandra contrató una abogada para que anule a Mabel como administradora de la sucesión de su padre y se designe un contador que establezca los ingresos y egresos reales de la herencia.

El descargo de Mabel contra su hija: "Su ambición es muy grande"

En este contexto, la madre de Jorge Ibáñez envió un video al programa de América, Intrusos, en el cual, sentada frente a una cámara, habla sobre su hija en duros términos.

"La ambición de mi hija es tan grande que no mide las consecuencias. No mide que se lo está diciendo la madre que cuidó el patrimonio. No saqué ni un peso, lo digo así, a todo el mundo. Tres abogados puso mi hija y un contador, desconfiando de la madre, pero se fueron como vinieron", comienza Mabel en su descargo, mediante el cual intentó aclarar algunos trascendidos, visiblemente enojada.

Mabel Ibáñez y el fuerte descargo contra su hija - Fuente: Intrusos 09:59

Video

"Han dicho que mi vínculo con mi hija era ríspido y sí lo era, porque ella era ríspida. Y para mí el enemigo mío se borra de mi mente. Lo borro. Me olvido que existe. Me olvido que tengo familia ya. La forma en que me han tratado, en la que han entrado. Dijeron que los eché, que llamé a la policía, están todos locos", manifestó, aclarando que tiene pruebas en video de que su hija "interrumpió" en el atelier, en un episodio "de violencia familiar".

La respuesta de Alejandra: "La verdad va a salir a la luz"

Como era de esperarse, la hija de Mabel se hizo eco del video y decidió, a través de su abogada, emitir un comunicado que se mostró este miércoles en el ciclo de América, Informados de todo. En primera instancia, Alejandra hace una distinción entre su madre y las personas que la rodean, a quienes considera responsables de lo que está sucediendo con los bienes que dejó su padre, y el comportamiento de Mabel.

"He visto el video que grabó mi madre y es una prueba más del cambio que ha tenido en sus sentimientos hacia mí y a sus nietos, que hasta hace un año y medio éramos lo más sagrado que decía tener. A mi mamá tres personas le cambiaron su corazón y sus lindos recuerdos con nosotros: su actual asistente, su abogado y el actual administrador de las propiedades que dejó mi papá. Estas tres personas, sin conocerme, valiéndose de mi distancia física y la vulnerabilidad de mi mamá (...) poco a poco la aislaron de todos nosotros con calumnias. La fueron convenciendo que todos éramos 'buitres' y la primera víctima visible fue una querida y famosa amiga de mi hermano", aseguró, sin mencionar el nombre de dicha persona.

Jorge Ibáñez falleció el 14 de marzo de 2014, y en estos últimos días salió a la luz una inesperada interna familiar

Por otro lado, la mujer apuntó contra la nueva asistente de Mabel. "La convenció de cambiar desde el contador de la empresa hasta su odontólogo de cabecera, y de no contestar más llamadas telefónicas ni en el local ni en su casa a nadie, desviando las llamadas a su celular", acusó Alejandra, quien luego tuvo unas palabras para el abogado de su madre, cuyo nombre hasta el momento no se ha dado a conocer. "La nombró administradora absoluta de los bienes que dejó mi papá, los cuales usufructúa desde el día que fallece mi papá hasta el día de hoy. En junio de 2019 descubro que mi mamá trasladó la caja de seguridad que nos dejó papá a ambas, abriendo otra nueva solo a nombre de ella y del abogado en cuestión. También compruebo que abrió una nueva cuenta bancaria con los bonos que dejó mi papá a ambas y en esta ocasión coloca a su asistente de cotitular", prosiguió.

En cuanto a lo que sucedió en el local en la visita de 2019, Alejandra brinda una versión contrapuesta a la de Mabel. "Tengo una testigo presencial a la que meses después despiden injustamente y con prestaciones sociales impagas, y los audios que dejan en evidencia que la agresividad no era precisamente mía. Por primera vez pongo un abogado que me represente en el juicio sucesorio en diciembre de 2019 (...). En todo momento he querido acercarme a mi mamá", manifestó, negando así los dichos de su madre, quien contó que Alejandra le había enviado tres abogados. Según la hermana de Ibáñez, el acercamiento con su madre tuvo trabas como consecuencia del entorno.

A mamá la fueron convenciendo que todos éramos 'buitres' y la primera víctima visible fue una querida y famosa amiga de mi hermano Alejandra Ibáñez

"La he llamado infinidad de veces y no pierdo las esperanzas, para mí es muy doloroso ver cómo estas personas se apoderaron de los sentimientos de mi mamá a tal punto de hacerla aborrecer a su propia hija y nietos, algo que mi verdadera mamá nunca hubiese hecho ni en sus peores pesadillas", expresó sobre el final del comunicado en el que luego se pone más personal para dirigirse especialmente a Mabel. "Soy tu hija, somos tu verdadera familia, te extrañamos, no hay nada que temer, la verdad va a salir a la luz y volveremos a compartir juntas como siempre".