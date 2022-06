“La Hiena” Barrios, a las piñas en la cárcel y una nueva denuncia por amenazas de su expareja: “Intentó matarme”

Detenido desde febrero por amenazar a su exmujer con un arma, Rodrigo “La Hiena” Barrios volvió a ser noticia por agarrarse a trompadas dentro de la cárcel. Esta mañana, su última pareja, María Soledad Muñoz, volvió a denunciarlo por amenazas y aseguró que vive con miedo. “Hasta el día de hoy es un infierno haber denunciado a esta persona” , confesó.

Tras presentarse como la sexta víctima del boxeador, Muñoz contó con lujo de detalles la pesadilla que está viviendo por estos días. “ Fui amenazada por una persona muy allegada a él. Me manda mensajes, audios, obviamente por encargo suyo. Entregué todo eso a la Justicia y ahí me enteré que esta persona estaba hablando con él y su hijo para ‘descartarme’”, reveló la mujer esta mañana al programa A la Barbarossa, por Telefe.

Luego de relatar parte de esa conversación, donde hablaban de “descartarla”, la víctima contó que la semana pasada aparecieron carteles en Instagram donde se anunciaba su muerte. “El mensaje del hijo decía: ‘vos sabes que a vos la poli te quiere, está todo bien, no pasa nada’ . También aparecieron afiches en Instagram como si yo estuviera muerta. Esto apareció la semana pasada. Quiero denunciar públicamente porque este fiscal tampoco se quiere hacer cargo de todo lo que se hizo mal”, aseguró mientras mostraba en pantalla las imágenes del panfleto con la leyenda: “Mataron a la pareja de la Hiena Barrios y a su hijo. QEPD”.

Rodrigo "La Hiena" Barrios cuando fue detenido por primera vez, en 2014 Archivo

Minutos después, el abogado de Barrios se comunicó telefónicamente con el ciclo de Telefe para defender a su cliente: “Ella tiene que manifestarse ante la fiscalía si cree que el señor Barrios está apoyado por la policía pero la fiscalía que le ha tocado no le ha dado la respuesta que ella espera ”, dijo Luis Rivera, tras desmentir cada uno de sus dichos.

“Usted revisó la causa y está pidiendo cosas que no avalan todo esto. Usted tuvo contacto con una persona a la que yo había denunciado por un delito más grave pero como se trata de un menor no lo voy a exponer acá. Usted está haciendo las cosas por izquierda. La persona que usted está defendiendo intentó matarme. Estoy segurísima que es así y que la policía lo protege porque cuando hicieron el allanamiento dos de sus amigos fueron testigos mientras que mi hijo y yo fuimos maltratados adentro del patrullero y en el hospital”, arremetió Muñoz.

“Me solidarizo con la señora Muñoz y sabe que tiene los organismos para hacer el reclamo necesario. Ellos le van a dar una respuesta. Si la justicia ya tiene los chats y no actúa, sabe que tiene el recurso de pedir el cambio de fiscalía . Yo como abogado defensor estoy solicitando las medidas que considero”, expresó el letrado.

Tras desmentir que el boxeador esté plagado de delitos, Rivera aclaró que las únicas causas penales que figuran en el RENAPER son “su antecedente en Mar del Plata [atropelló y mató a una embarazada] delito por el que estuvo detenido y el de la señora Muñoz”. Yo pregunto: ¿Dónde están radicadas esas seis denuncias?”, ironizó el representante legal de Barrios sobre las otras víctimas que, según Muñoz, lo habrían denunciado anteriormente.

“En la causa, doctor. Usted sabe bien. Yo misma voy a mostrar los nombres de las víctimas. Usted está haciendo cosas por izquierda. Usted tuvo filtro directo con esta fiscalía. Está bastante claro el delito que hizo y ahora recibo amenazas, me quieren hacer callar la boca”, arremetió la víctima.

Rodrigo "La Hiena" Barrios durante su última detención, en febrero de este año

Y enseguida, relató con lujo de detalles cómo fue amedrentada en los últimos días: “Apareció una camioneta negra con vidrios polarizados en la escuela de mi hijo. También un auto gris. Cuando me acerco a la comisaria de la zona y pregunto si me habían puesto custodia, automáticamente no volvió a aparecer más ni el auto ni la camioneta. En la causa hay conversaciones entre él, su hijo y una mujer que es amiga desde hace 10 años donde dicen que me van a descartar”, repitió angustiada.

“Usted la está estirando doctor porque está investigando mi vida. Yo soy la sexta víctima. A las otras mujeres las hicieron callar, a mí ni con amenazas me van a hacer callar ”, agregó con mucha fortaleza. “Sea un poco profesional, no vaya por izquierda. Si ustedes me siguen ensuciando, yo voy a mostrar los antecedentes que tiene su cliente, ya que dicen que soy una mentirosa. Yo me manejo con pruebas”, indicó.

Mientras Paulo Kablan leía parte de los mensajes que la justicia pudo recuperar entre la Hiena, su amiga y su hijo, Muñoz hizo una aclaración: “Una vez detenido le acercaron su teléfono donde borró todas las pruebas que tenía en el celular e hizo llamados. De hecho, él se hizo cargo de que borró mensajes en la audiencia”, señaló la mujer.