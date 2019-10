Guillermo Andino y Carolina Prat son padres de dos mujeres adolescentes y un nene de cuatro años Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019 • 17:20

Tras las fuertes repercusiones que alcanzaron las declaraciones de Guillermo Andino al dar a entender que adelantó el parto de su mujer por un "capricho futbolero", su esposa, Carolina Prat, contó cómo reaccionó su hija tras lo sucedido.

Al repudio generalizado que causaron los dichos del periodista, se sumó el malestar de su hija mayor, Sofía Andino, por la polémica generada. La joven, que en unas semanas cumplirá 18 años, estudia Ciencias de la Comunicación y quedó bastante molesta con todo lo que se originó a raíz de las desafortunadas palabras de su padre.

"A Sofi esto no le gusta nada. Si bien hoy está estudiando la carrera de Comunicación, ella dice que no le gustaría trabajar en los medios porque no le gusta que hablen de ella", reveló Prat en el programa El Espectador (CNN Radio), dejando en claro que su primogénita no quiere exponerse a las críticas públicas.

"Obviamente le molestó todo esto porque ella y nosotros no estamos acostumbrados a que nos pase", indicó la ex modelo, que también comentó que la negación de su hija a exponerse públicamente la obliga a tener que dialogar con ella cuando quiere subir fotos en las que aparece la joven.

"Sofía ya es mayor de edad, muy responsable y pensante. Cuando yo publico algo en Instagram le pregunto si me autoriza, porque considero que ella ya tiene su independencia con determinados temas", aclaró Carolina.

Además, Prat habló de cómo llevan en casa el tema. "Anoche nos juntamos a cenar los cinco, que es un momento sagrado que tenemos en familia, junto a Vicky y Ramón, que tienen 12 y 4 años, y les explicamos todo lo que pasó en las redes. Nuestras cenas son habladas y sin televisión. Ahí sí somos un poco familia Ingalls y ahí quisimos transmitirle a Vicky, que está en una etapa complicada y en la que los chicos son crueles y que pueden salir con cualquier cosa; que esa es la parte fea de ser un personaje público", cerró la modelo.