La hilarante anécdota de Cucho Parisi: ¿arreglarse la dentadura o comprarse un terreno?

Eliminado en el primer ritmo de “La Academia”, el nuevo reality de Showmatch (eltrece), Cucho Parisi recibió en vivo en Hay que ver, por elnueve, la propuesta de volver a sumarse al programa, “porque queremos disfrutarte más”, tal como le dijeron los conductores, Denis Dumas y José María Listorti. El cantante de Los Auténticos Decadentes quedó en contestar.

El músico recordó que de chico quería ser peluquero, cómico y disc-jockey. “Estudié peluquería dos meses y una vez estaba haciendo una permanente, vi humo en el pelo y dije: ‘esto no es para mí’. Y cómico fui siempre porque me río de mi mismo y eso me salvó la vida”, contó.

Divertido y con ganas de contar anécdotas, Cucho reveló que tenía problemas con su dentadura y Juan Carlos Calabró le recomendó un médico que hacía implantes. “Fui al consultorio y el lugar era como la NASA, impecable. Me dijo que mi dentadura se veía como una de una persona de 50 años, y yo tenía muchos menos. Prometió dejarme la dentadura nueva, entonces le pregunté cuánto salía y me dijo un precio que me mató. Yo estaba por comprarme un terreno en Valeria del Mar y la dentadura salía casi lo mismo. Al final me compré el terreno”, dijo entre risas.

En tren de confesiones, dijo que en la secundaria pasó “por cuatro colegios” antes de recibirse. “Sin querer echaron a un pibe por mi culpa, porque se me escapó decir que se había rateado”. Y finalmente confesó que es un “guardador compulsivo”. “Por ejemplo, tengo electrodomésticos color naranja, pero no los uso, están de adorno. Tengo todo en un búnker que me compré para eso y para cuando me echan de casa”.

