La Academia: luego de una deslucida noche de duelo, el nuevo certamen de ShowMatch tiene a su primer eliminado

Este jueves llegó el momento de conocer al primer eliminado de “La Academia”, el nuevo concurso de ShowMatch que reemplaza este año al clásico “Bailando por un sueño”. Por eso, las seis parejas que no obtuvieron 24 puntos luego de que se revelara el voto secreto de Hernán Piquín en la primera disciplina, debieron presentar una nueva propuesta para convencer al jurado, que es el que tiene la potestad de salvar a cuatro de manera grupal, y a una última pareja individualmente.

Ángel De Brito, que no pudo ocupar durante este primer tramo su silla en el estrado por haberse contagiado de Covid-19 en Miami, regresó al programa y debutó en su viejo rol en esta instancia. Antes, fiel a su estilo, brindó una picante devolución sobre el desempeño de sus compañeros: “Los vi poco exigentes: ‘Te voto porque te quiero’, ‘te voto por venir’, ‘te voto porque te animaste’. Con todos me llevó bien hasta ahora. Nosotros tuvimos una cena en la que dijimos que íbamos a ser bravos, pero no cumplieron. Pampita está luminosa, más linda que nunca, pero está demasiado buena. Jimena me estuvo toreando en el chat; se hace mucho la brava. A Guillermina la veo bien, muy linda. Lástima que dijo que era un choto de entrada. Con Pampita se odian; se nota la tensión. ¿Para qué vino Hernán Piquín de España?”, opinó filoso, sin perder su tono monocorde.

Luego, salieron a escena El Polaco y Barby Silenzi, una de las parejas sentenciadas. En su caso, decidieron presentar un mix con temas de cantante al piano y el acompañamiento de su pareja bailando.

Pachu Peña y su compañera, Flor Díaz, a su vez, hicieron una coreografía alusiva al paso del humorista por el otro reality de LaFlia Corte y confección famosos, al ritmo de “Un beso y una flor”, de Nino Bravo.

La tercera pareja, conformada por el cantante de Los Auténticos Decadentes, Cucho Parisi y Melody Luz, realizaron una parodia de “La guitarra”, uno de los éxitos de la banda, con la letra debidamente modificada para la ocasión.

Llegó el turno, después, de Ángela Leiva y Jonathan Lazarte. La cantante brindó una versión de “Sobreviviré”, en versión flamenco, mientas su compañero la acompañaba en una exigida coreografía.

Luego de la única presentación aplaudida por los miembros del jurado, Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta optaron por presentar un striptease con ribetes sadomasoquistas.

El Chato Prada sorprendió a todos apareciendo vestido de payaso junto a su mujer, Lourdes Sánchez. La pareja decidió brindar una versión de “Golosinas”, como un homenaje a La Floppy, quien oficiaba de payaso en las presentaciones de la bailarina en su faceta de conductora infantil.

“La decisión fue unánime. Fue lejos la mejor”, adelantó Hernán Piquín, antes de dar a conocer que la primera pareja salvada era la de Leiva y Lazarte. “Felicitaciones. Fue una puesta hermosa”, expresó el bailarín.

“Para mí lo único bueno fue lo que vimos recién”, indicó De Brito y le recriminó a Sánchez que haya asegurado en una entrevista que ella era su coach en el jurado. La segunda decisión tomó más tiempo. “No es unánime, estuvimos peleando un poco”, indicó Piquín y anunció que Caniggia y Gonatta pasaron a la ronda de imitaciones.

“Fue bastante dividido, porque fue bastante malo lo que vimos. Sabemos que no tuvieron mucho tiempo de ensayo, pero tenemos que ser exigentes. La tercera pareja salvada esta noche es la de Prada y Sánchez”, anunció el bailarín. Solo faltaba saber quiénes serían los últimos salvados: “Tenemos un voto muy dividido y peleado: siguen en el programa Peña y Díaz”.

Una vez finalizada esta instancia, cada uno de los miembros del jurado debió votar por una pareja, y por unanimidad eligieron al Polaco y Barby Silenzi. De ese modo, el cantante de Los Auténticos Decadentes se despidió del certamen de eltrece.

Valdes, en tanto, también dio por finalizada su participación en el programa con un efusivo beso al conductor.

LA NACION