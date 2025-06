La hilarante respuesta de Barbra Streisand cuando le preguntaron si tuvo sexo con Warren Beatty: “Lo juro por Dios”

En 2023, Barbra Streisand publicó su libro de memorias, My Name Is Barbra, en el que repasa no solo su extensa y exitosa carrera en el mundo del espectáculo, sino aspectos desconocidos y picantes de su vida privada. Sin embargo, también reconoció en el texto que tiene algunos recuerdos “bloqueados”. Uno de ellos es si mantuvo relaciones sexuales o no con Warren Beatty.

Barbra Streisand conoció a Warren Beatty cuando ella tenía 16 años y él 22 Getty Images

En una reciente entrevista publicada en The New Yorker, la estrella de Funny Girl retomó el tema, pero lejos de echar luz sobre aquel acontecimiento, terminó generando más dudas que certezas. “Sé que dormí en la cama con él, pero no recuerdo si realmente hubo penetración”, dijo Streisand, sin eufemismos. “Te juro por Dios que no puedo recordarlo. Hay ciertas cosas que bloqueo”, disparó.

Cuando el entrevistador dudó de su respuesta y especuló con la posibilidad de que el protagonista de Dick Tracy pudiera despejar la incógnita, la artista insistió en su problema de memoria y reveló que, más allá de aquel supuesto viejo romance, siguieron en contacto todo este tiempo.

Según reveló la actriz y cantante, cuando conoció a Beatty las mujeres ya caían rendidas a sus pies Getty Images - Archive Photos

“Pero sé que seguimos siendo amigos. Cada año, para mi cumpleaños, me llama y tenemos una charla maravillosa sobre nuestras vidas, nuestros hijos y demás”, declaró Streisand a la publicación. “Así que seguimos siendo amigos. Lo conocí cuando yo tenía 15 años, y él 21, creo”, rememoró.

En las casi mil páginas de Me llamo Barbra, la actriz y cantante revive la primera impresión que tuvo de Beatty, mientras ambos trabajaban en el Clinton Playhouse de Connecticut. “Era alto, con aspecto de estrella de cine, y las mujeres ya se rendían a sus pies”, describió.

También explicó la respuesta que brindó en una entrevista publicada en Playboy en 1977. Allí, cuando le preguntaron por el actor, señaló sin tapujos: “Uno de mis amoríos”. En sus memorias, de todos modos, señaló: “Simplemente, estaba lanzando una respuesta, interpretando el papel de una mujer hastiada del mundo”.

Warren Beatty junto a su amada mujer, Annette Bening GROSBY GROUP

La actriz de Hello, Dolly! agregó que ella y Beatty “tienen una larga historia de amor” con el teatro de verano, y que “ya pasó algo de tiempo”. “Hace poco, estábamos hablando de política y quién sabe qué más por teléfono cuando me dijo: ‘Recuerdo por qué rompimos’. Le pregunté: ‘¿Cuándo estuvimos juntos?’“, escribió Streisand, y recordó haber colgado y preguntado si se había acostado con la estrella de Bonnie y Clyde . “Más o menos lo recuerdo. Supongo que sí. Probablemente una vez”.

En 2001, Beatty pronunció un discurso cuando Streisand fue galardonada con el premio del American Film Institute a la trayectoria y dijo que tenía “esa mezcla única de inteligencia, escepticismo crítico y erotismo que todos conocemos y amamos tan bien”.

Tras un extenso historial amoroso que incluyó a figuras como Julie Christie, Faye Dunaway y Madonna, Beatty pasó por el altar con Annette Bening, en 1992. Streisand, en tanto, también cultivó una extensísima lista de confirmados y rumores de variadas procedencias e intenciones diversas: los actores Ryan O’Neal, Jon Voight, Don Johnson y Steve McQueen; el comediante Tom Smothers, los compositores Kris Kristofferson y Richard Baskin; el periodista Peter Jennings y hasta el primer ministro canadiense Pierre Trudeau figuran en el inventario de la diva estadounidense. Mantuvo también una extensa relación con el peluquero y luego productor de cine Jon Peters e incluso se le atribuyó un romance con el tenista Andre Agassi, relación que ella siempre negó. En 1996 conoció a su actual marido, el actor James Brolin, con quien contrajo matrimonio dos años después.