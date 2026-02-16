La historia de amor de Robert Duvall y la argentina Luciana Pedraza: la conoció en una panadería, ella no sabía quién era él

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, fueron las palabras de la actriz y cineasta argentina Luciana Pedraza (54) para informar la partida del magnético Robert Duvall, quien murió el domingo a los 95 años.

“Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar al público. En cada uno de sus numerosos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”, concluyó Pedraza en el comunicado que difundió por la muerte de Duvall en el perfil oficial de Facebook del actor.

La historia de amor de Robert Duvall y Luciana Pedraza es digna de un guion cinematográfico. Nacieron el mismo día (un 5 de enero), a miles de kilómetros de distancia y con 41 años de diferencia. Sin embargo, el destino los unió y los convirtió en una de las parejas más consolidadas de Hollywood.

Fanático de la Argentina y del tango, Duvall aprovechaba cualquier oportunidad para visitar la tierra de la milonga que tan feliz lo hacía. Una oferta de Luis Puenzo para trabajar en La peste, la promoción por el estreno de El apóstol, un programa de National Geographic o una entrevista para un documental sobre el tango: cualquier motivo que incluyera estar en estas pampas era suficiente para el actor que interpretó a Tom Hagen en El Padrino.

En el after party de los Oscar organizado por Vanity Fair en 2015 AXEL KOESTER - NYTNS

El flechazo con Pedraza surgió durante una de sus visitas al país en 1996, cuando Duvall vino a filmar en Buenos Aires el telefilm La casa de la calle Garibaldi, sobre el caso Eichmann. La joven salteña, que por entonces tenía 24 años, manejaba una empresa de promociones, catering y eventos, y se encontró por primera vez con el actor en una panadería cercana al Hotel Plaza, en Retiro. Según reveló él a Esquire, todo se trató de una fortuita casualidad ya que, en realidad, tenía planeado ingresar a una florería. “Como estaba cerrada fui a la panadería. Si la floristería hubiera estado abierta, nunca la hubiera conocido”.

Allí, entre medialunas y figacitas, nació su historia de amor. “Unos amigos de ella me reconocieron, nos pusimos a hablar y Luciana me invitó a la inauguración del local de tango de una amiga”, relató el actor de El Padrino sobre los inicios de su relación. “Yo no quería, pero mis amigos me dijeron que lo invitara a nuestra fiesta porque sabían que a él le encantaba el tango. Así que dimos una vuelta a la manzana y conversamos. Le dije: ‘Sr. Duvall, aquí tiene mi tarjeta. Si quiere venir a la fiesta, a mis amigos les encantaría’. No tenía ninguna expectativa, pero vino”, recordó ella en una entrevista de 2003 con The Austin Chronicle.

Robert Duvall y Luciana Pedraza en la película Assassination Tango JUAN ANGEL URRUZOLA - UNITED ARTISTS

De hecho, la argentina confesó que no sabía quién era Duvall cuando se conocieron en la panadería y aseguró que eso permitió que su conexión fuera más especial. “Él cree que miento, pero lo juro por Dios que no sabía. Era Bobby y aun así, para mí, es simplemente Bobby. Después lo vi trabajando en El apóstol y vi algunas de sus otras películas y pude admirar su trabajo”, señaló.

Él le transmitió su pasión por el tango y le enseñó a bailar Damian Dovarganes - AP

En 2002, Duvall dirigió y protagonizó en el país la película Assasination Tango, en la que hizo debutar como actriz a su compañera de vida (ella dijo que fue el propio actor quien le enseñó a bailar tango). Dos años después se casaron y se mantuvieron unidos hasta el final. “A esta edad, lo que más disfruto es el día a día con mi maravillosa esposa. Ella me cuida y trato de hacer ejercicio y mantenerme en forma”, había dicho el actor a la revista People en 2021 al cumplir 90 años.