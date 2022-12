Chris Hemsworth y Elsa Pataky: un romance que sobrevivió una fuerte crisis y que ahora enfrenta un duro momento

Los actores se conocieron en 2010, se casaron ese mismo año y, a pesar de las turbulencias, forjaron una de las parejas más sólidas de Hollywood

Ante las adversidades, Chris Hemsworth siempre apuesta por una actitud positiva y esto se volvió más que notorio cuando, semanas atrás, anunció que se tomará “un tiempo libre” tras revelar que tiene una predisposición genética a padecer el mal de Alzheimer. El actor australiano supo de su diagnóstico mientras grababa para Disney+ la serie documental Sin límites (Limitless). “Todo lo que está pasando abrió en mí el deseo de tomarme un tiempo libre. Ahora, apenas termine a finales de esta semana la gira de promoción de Sin límites, me iré a casa y tendré una buena cantidad de tiempo libre para simplificar mi vida. Quiero estar con los niños, quiero estar con mi esposa”, dijo Hemsworth a Vanity Fair, haciendo hincapié en ese lugar en el mundo donde se siente más cómodo que en cualquier otro: con su esposa, la española Elsa Pataky, y sus tres hijos, India, de 10 años, y los mellizos Sasha y Tristan, de 8.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky, más de una década juntos Instagram

Desde que se conocieron en 2010 que los actores son grandes compañeros de vida, mantienen un bajo perfil, pero tampoco se resguardan completamente sino que suelen compartir postales de su cotidianidad en redes sociales. “Cuando comenzamos nuestra relación hubo un cambio en la vida de Chris que complicó un poco las cosas”, declaró en una ocasión la actriz española a la revista Vogue. Por “cambio”, Pataky estaba aludiendo a cómo Thor fue mucho más que un personaje bisagra en la vida de su esposo: fue un giro en su carrera que impactó de lleno en ese matrimonio que recién estaba dando sus primeros pasos.

Una pareja que no conoce de tiempos

Chris Hemsworth y Elsa Pataky se conocieron en 2010 y se casaron ese mismo año GROSBY GROUP

En una oportunidad le preguntaron a Hemsworth, de 39 años, por qué su relación con Pataky, de 46, había avanzado sin medias tintas y con una celeridad inusitada incluso para las reglas de Hollywood. “Lo nuestro simplemente tenía sentido”, explicó el actor. Ambos venían de relaciones largas. Él había estado en pareja con Isabel Lucas, su partenaire en la popular soap opera australiana Home and Away, de 2005 a 2008. Pataky, por su parte, venía de un noviazgo de alto perfil con el actor Adrien Brody, que comenzó en 2006 y concluyó en 2009. Ese vínculo fue tan intenso que el ganador del Oscar llegó a regalarle un castillo a la modelo. Sin embargo, el amor se fue diluyendo, llegó la inevitable ruptura, y a comienzos de 2010 los caminos de Chris y Elsa y se cruzarían gracias a una cita coordinada por William Ward, agente del actor. En septiembre de ese mismo año, ya se mostraban juntos en la alfombra roja .

La pareja tiene tres hijos AP

“No es que hubo un momento de flechazo, solo que desde la primera vez que nos vimos se sintió bien. Ella es muy divertida, muy expresiva, tiene una actitud apasionada con la vida y es muy amable con todo el mundo, fue muy bueno para mí intentar seguirle el ritmo”, le manifestó el australiano a la revista Elle. En el lapso de nueve meses se enamoraron con tanta seguridad en su futuro que decidieron casarse el mismo año en que se conocieron, como suerte de broche de oro. “No lo planeamos en absoluto, nos fuimos de vacaciones y dijimos: ‘¿Por qué no nos casamos?’ Y funcionó. Nuestras familias estaban en el mismo lugar por cosas del destino así que nos pareció una buena oportunidad para hacerlo”, recordó Hemsworth, quien contrajo matrimonio con Pataky en plena Navidad.

La locura por Thor y la primera crisis

Según Pataky, cuando Chris recibió el rol de Thor, la relación sufrió un cambio fuerte Jon Kopaloff - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antes de que le llegara la propuesta de interpretar al personaje que modificaría para siempre el rumbo de su carrera y que lo instalaría como una figura reconocida en Hollywood, Hemsworth no tenía una filmografía abultada con excepción de su paso por la TV con Home and Away y su participación en el certamen de baile Dancing with the Stars, en el que quedó en quinto lugar. Pataky, en cambio, ya era una actriz y modelo conocida en España con cierta trayectoria: en 1992 ya era reconocida por la serie juvenil Al salir de clase en la que personificó a Raquel Alonso.

Por lo tanto, cuando a Chris le ofrecieron el rol de Thor en la película homónima de Kenneth Branagh -tan solo la punta del ovillo de su colaboración con Marvel-, el matrimonio lo padeció. La propia Pataky aseguró que el contraste fue muy fuerte y que creyó que la pareja no iba a resistir la exposición de Chris. “El inicio de nuestra relación fue hermoso cuando nos empezamos a conocer. En ese momento no era una persona tan famosa, entonces tuve que experimentar con él su crecimiento, su éxito y los cambios que este trae consigo, se convirtió en alguien enorme a quien tenía que compartir”, explicó la actriz.

Los mellizos de Chris Hemsworth y Elsa Pataky al mejor estilo Thor Instagram / @chrishemsworth

La española recuerda el estreno de Thor y su recepción como una vorágine que los hizo atravesar una crisis de la que salieron más fortalecidos. “Creo que si Chris no me hubiera incluido en cada uno de los pasos que daba no hubiese sido lo mismo. En fin de cuentas, crecimos juntos. Y es difícil cuando pasás de ser una persona desconocida a alguien tan famoso, pero logramos sortear toda esa exposición”. La fórmula de equilibrar el disfrute de momentos en familia con viajes para promocionar sus respectivos trabajo no solo les funcionó sino que fue la base de su relación.

Los actores Chris Hemsworth y Elsa Pataky, en unas vacaciones en familia Grosby Group - LA NACION

En 2012, el actor se mostraba sonriente por el estreno de The Avengers y, al mismo tiempo, le daba la bienvenida a su primera hija, India Rose, quien nació en mayo de ese año. En 2014, Pataky dio a luz a los mellizos Tristan y Sasha, y tanto ella como Chris tomaron una decisión: Los Ángeles no sería más su lugar de residencia ya que buscaban una rutina más tranquila para sus hijos. Por lo tanto, se instalaron definitivamente en Byron Bay, Nueva Gales del Sur, Australia.

“En Byron nos tratan como a cualquier habitante más, es todo mucho más relajado que en Los Ángeles, menos intenso y mucho más positivo para criar a nuestros tres hijos”, contaba por entonces el actor a la revista Traveller. Asimismo confirmaba que su vínculo con Pataky estaba exento de conflictos, que disfrutaban de una vida sencilla a pesar de la exposición por sus trabajos. “Todos los días encuentro algo en Elsa que hace que me enamore más de ella”, declaró el actor. “ Cuando fue mamá aprecié mucho más todo lo que hacía, es la persona que me mantiene cuerdo ”, añadió.

Cambio de vida

Elsa Pataky, Chris Hemsworth y los mellizos Sasha y Tristan, en junio de este año Getty

En 2017, Pataky era considerada una de las modelos más exitosas de la industria. Sin embargo, a la española ya no le interesaban las nomenclaturas o los reconocimientos, y por eso se tomó un impasse tanto en su carrera en el modelaje como en la actuación. “Quería poner toda mi atención en mis hijos porque ya había trabajado mucho. Con Chris habíamos decidido que, si teníamos hijos, yo iba a quedarme en casa con ellos y disfrutarlos”. El actor de Cazafantasmas contó, en diálogo con GQ, cómo su esposa había dado un giro a su vida.

“En cuanto al trabajo, ella resignó mucho más que yo. Si bien me gustaría frenar un poco y estar con ella y con mis hijos, estoy en un momento de mi carrera en el que, si no logro sentar las bases para cierta longevidad, todo se me puede escurrir entre las manos”, declaró Hemsworth en 2017. Ese mismo año, Chris se burló de los rumores de una nueva crisis y utilizó sus redes sociales para arrobar a la publicación australiana, Woman’s Day. “Según @womansdayaus y otros medios estoy buscando una nueva esposa. Querida, @elsapatakyconfidential, ¿todavía me amás?”, escribió el actor en Instagram. “Ahora y siempre”, fue la respuesta de Elsa, quien también aludió a las especulaciones con ese tono relajado que su marido siempre destaca.

Chris Hemsworth ahora se encuentra refugiado en familia Instagram

Además de mantener siempre el sentido del humor, son muy cómplices. Cuando logran tener tiempo libre para proyectos laborales en conjunto, no lo dudan. Así fue cómo Pataky formó parte del cast de Thor: amor y trueno y cómo Chris decidió ser el productor ejecutivo del drama protagonizado por su esposa, Interceptor. “Fue una gran experiencia tenerlo al mando. Era mi jefe pero fue todo muy divertido. Él quería que yo hiciera ese papel porque sabía cuánto iba a disfrutarlo. Nos llevó de ser padres a ser colaboradores creativos, una situación totalmente distinta”, expresó la española.

En la actualidad, debido al diagnóstico que recibió el actor, se refugian en la vida familiar. Chris reconoció que como su ADN cuenta con dos copias del gen APOE4 su organismo tiene “entre ocho y diez más probabilidades” de contraer Alzheimer, enfermedad que se caracteriza por el progresivo deterioro de las condiciones mentales del paciente, y confirmó que su abuelo padece dicha enfermedad. “Si esto sirve como motivación para que las personas se cuiden mejor y a la vez entiendan que hay pasos para dar en esa dirección, entonces es fantástico. Me preocupé un poco porque no quería manipular el hecho, dramatizarlo en exceso o convertirlo en una especie de tontería empática para entretener al público”, manifestó.

En las últimas horas, la pareja subió un video armando el árbol de Navidad, mostrando siempre la felicidad que les produce los instantes cotidianos. “Él me hace reír todos los días, en cada situación, por más dura que sea, y además nos respetamos mucho y respetamos el tiempo compartido, pero no somos una pareja perfecta, tenemos altibajos como todo el mundo”, declaró Elsa cuando le preguntaron por el secreto del éxito de su matrimonio. Chris, por su parte, fue breve y muy romántico en sus dichos: “El amor que siento por mi esposa crece todos los días porque siempre hay algo nuevo en ella que me sorprende”.