La impactante revelación sobre el ataque con una “bomba de harina” a Kim Kardashian

Si bien Kim Kardashian ha hecho público su anhelo de convertirse en una figura famosa y fue protagonista de hechos que la ubicaron en el centro de los reflectores, muchos episodios de su vida sucedieron de la manera menos pensada. Así lo confirmó Sheeraz Hasan, el exencargado de definir las campañas de marketing de la empresaria, quien trabajó con Kardashian a partir de 2005 y ahora reveló el origen de una situación que acaparó los titulares de los medios.

El hombre, que ya no colabora con la ex de Kanye West, contó que el ataque con una bomba de harina que sufrió la influcencer en 2012 se trató, en realidad, de una estrategia planeada por el equipo que él lideraba. “Fue un trabajo interno”, aseveró.

La versión de Hasan salió a la luz en el documental The Kardashians: Billion Dollar Dynasty, emitido por la señal británica Channel 4. De acuerdo al exempleado de la empresaria, ese instante en el que Kardashian fue “bombardeada” con harina cuando estaba llegando a la presentación de su perfume True Reflection en West Hollywood no la tomó por sorpresa. Por el contrario, Hasan, con el visto bueno de Kim, habría planeado la situación para que los flashes la capturasen humillada por el ataque .

Kim Kardashian cubierta de harina para hornear en 2012 Grosby Group

Tras la declaración de Hasan, fuertes cercanas a Kardashian salieron a desmentir su versión y, en diálogo con la publicación The Post, aseguraron no solo que Kim fue efectivamente sorprendida sino que pudieron encontrar a los responsables del ataque: integrantes de PETA, la organización sin fines de lucro de Personas por el Trato Ético de los Animales.

El hombre, en tanto, se ciñó a su versión y redobló la apuesta. El director de marketing británico brindó detalles sobre la trastienda del hecho y contó que tuvo “charlas” con Kim sobre cómo éste iba a orquestarse. “Le dije: ‘Va a pasar esto y vas a estar bien, vas a estar segura, pero vamos a crear un momento para los medios, un momento de oro. Si funciona, todo el mundo estará hablando de tu perfume y todo el mundo lo comprará' ”.

El polémico hecho se produjo el 22 de marzo de 2012 cuando Kim entraba a un hotel de Los Ángeles para presentar su fragancia, y fue tan impactante que la protagonista decidió mostrarlo en la séptima temporada del reality Keeping Up With the Kardashians. De hecho, en ese momento se comunicó que hubo una persona demorada, una mujer llamada Christina Cho, pero que Kim decidió no presentar cargos en su contra, por lo que la liberaron ese mismo día. Además, PETA negó haber estado involucrada en el hecho que dejó a la empresaria cubierta de harina en su traje negro y en su cabellera.

Así había quedado la alfombra roja después del hecho cuyo origen ahora es puesto en duda Grosby Group - The Grosby Group

“Es probablemente lo más loco, inesperado y extraño que jamás me haya ocurrido”, expresó Kim en 2012 a E! News. Esa noche, volvió a su cuarto para cambiarse de ropa, se arregló el maquillaje y el peinado y regresó al evento. Por su lado, su hermana Khloé escribió en redes: “Quisiera haber estado con mi hermana esta noche. Te apuesto que esa mujer no se hubiera atrevido”.

La conmovedora confesión de Kim Kardashian

Kim Kardashian y uno de sus cuatro hijos, Saint, en el Caribe en julio pasado; la empresaria se esfuerza para que sus hijos no se enteren de los habituales comentarios inapropiados de su padre, la estrella del rap Kanye West Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Tras su divorcio de Kanye West, la empresaria se quebró al hablar sobre sus hijos unas semanas atrás. En el podcast Angie Martinez IRL, de la CNN, Kim confesó que lamenta lo “complicada” que es la crianza compartida junto al rapero. “La copaternidad es jodidamente difícil”, aseguró sin poder disimular el llanto al aludir a West, quien fue repudiado por sus comentarios racistas y antisemitas.

La influencer compartió que, por el momento, no les contará a sus cuatro hijos, North, de 9 años; Saint, de 7; Chicago, de 4 y Psalm, de 3, las polémicas en las que se ve envuelto su padre constantemente. “ Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les iba a contagiar esa energía negativa? Es una m... de adultos con la que no están preparados para lidiar. Cuando lo estén, tendremos una conversación. Algún día, mis hijos me agradecerán el sentarme aquí y no atacar a su padre cuando pude ”.

Kim Kardashian llegando con sus hijos a la casa Dolce & Gabbana de Milán, en septiembre del año pasado, en el marco de la Semana de la Moda de Milán Backgrid UK/The Grosby Group

Kardashian también aseguró que hubo períodos en los que protegió a su exmarido, precisamente por sus pequeños: “Mis hijos no saben nada de lo que sucede en el exterior”. De acuerdo a sus palabras, la influencer les limita el acceso a la televisión y a las redes sociales para preservarlos. “Estoy aferrada a un hilo y sé que en cualquier momento se va a romper, pero mientras siga siendo así, los protegeré hasta el fin durante todo el tiempo que pueda”, remarcó. Kardashian también reconoció estar “muy preparada” para el momento en que deba hablar con los niños sobre la conducta de su padre. “Cuando vamos al colegio, ellos quieren escuchar música de su papá. Sin importar por lo que estamos pasando, tengo que tener una sonrisa en mi rostro, cantar junto a ellos y actuar como si nada estuviera mal. Tan pronto como los dejo en el colegio, lloro”, reveló.

