La inesperada expresión de Salma Hayek al meterse al agua en sus vacaciones

Salma Hayek aprovecha la gran popularidad de sus redes para compartir con sus 20 millones de seguidores no solo publicaciones vinculadas a sus trabajos -recientemente la pudimos ver en Eternals y La casa Gucci- sino también a sus momentos de descanso.

En su más reciente posteo, la actriz y productora de 55 años mostró cómo fue su primer chapuzón de este 2022 en un contexto verdaderamente paradisíaco, y sorprendió por la expresión en su rostro. “El dolor y el placer del agua fría”, escribió Hayek junto a unas imágenes en las que se la nota espantada por la baja temperatura del agua cristalina. El posteo cosechó más de un millón de “me gusta” en su cuenta de Instagram.

En la primera foto, Hayek, quien luce un traje de baño azul, está a punto de meterse al agua fría con cara de miedo, mientras que en la segunda la notamos ya empapada pero con una sonrisa indisimulable. “Placer” y “La vida en el océano”, fueron los hashtags que eligió para concluir su comentado posteo.

En noviembre de 2021, a propósito de su llegada al universo Marvel, Hayek habló con LA NACION y recordó su carrera, si bien aclaró que no suele ser muy nostálgica. “No pienso casi nunca en el pasado. Me acuerdo con cariño, con una sonrisa, y siempre pienso sobre lo que aprendí, y trato de aprender más cada vez que puedo. Pero no paso mucho tiempo deteniéndome en el pasado. Cuando una está muy ocupada, hay que enfocarse en el presente, y eso de repente te da tiempo de organizar el futuro, aunque la verdad es que yo no soy muy organizada, simplemente voy dando vueltas y tratando de hacer las cosas lo mejor posible”, le contaba a este medio, además de destacar la importancia de su trabajo en Eternals.

“Al principio, en lo único en lo que pensaba era en la diversidad. Decía: “¡Wow! El sueño de tantos se nos hace realidad. Y aquí vengo yo, que no estoy sola, sino que vengo con toda Latinoamérica. Por esta puerta que entro, se viene toda Latinoamérica conmigo”. Pero de repente, también por quien es Chloé [Zhao, directora del film, ganadora del Oscar por Nomadland], eso pasó muy rápido, y se nos olvidó esa diversidad porque simplemente pasamos a ser una familia”, expresaba Hayek, quien en noviembre recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su dura lucha contra el Covid: “Prefería morir en casa”

Salma Hayek habló de su dura experiencia con el coronavirus

En mayo de 2021, la actriz le contó a la revista Variety que contrajo coronavirus al principio de la pandemia, en la primavera boreal de 2020. “Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal”, relató Hayek. “Le dije: ‘No, gracias. Prefiero morir en casa”, agregó. Salma reside en una mansión londinense junto a su marido, el magnate de la moda François-Henri Pinault y su hija, Valentina Paloma.

De acuerdo a su relato, llegó a necesitar oxígeno y pasó siete semanas aislada en una de las habitaciones de la casa. Asimismo, todavía tiene síntomas de Covid persistentes porque no pudo recuperar la energía que tenía antes de transitar la enfermedad.

Por otro lado, la actriz se encuentra dedicada a visibilizar a los artistas latinos que llegan a Hollywood, como ella misma lo hizo a mediados de los 90. “Estamos en un proceso de experimentación, de encontrar no solo nuestra identidad, sino también de tomar decisiones importantes que me preocupan, y de las que no tengo las respuestas. Cuando hablaba de la integración de los latinos en el universo, y que nos tuvieran en cuenta, me refería a eso, a la integración”, le manifestaba a este medio, deslizando una reflexión.

Salma, su marido Francois-Henri Pinault y la hija de éste, Mathilde Pinault, en la premiere de La casa Gucci Getty Images

“Siento que en el esfuerzo por ser políticamente correctos, empiezan a aparecer más compartimentos, cuando yo lo que quería era que desaparecieran los límites de esos compartimentos, no que aparecieran más límites y empezaran a decir ‘colombianos aquí, argentinos aquí, chilenos aquí, españoles allá, brasileños al otro lado, y mexicanos acá'. Y digo que esto es raro para mí, no era lo que me imaginaba, o por lo que peleaba (...) Yo buscaba que nos vieran como ‘parte de’, no que nos fragmentaran más en las diferencias.”, remarcaba y añadía: “¿Nos unimos o nos separamos? Yo digo que nos unimos hasta la muerte”.