Salma Hayek pensó que se moría, tras contagiarse de coronavirus

En un momento en que abundan las historias de recuperación, vacunas y esperanza, Salma Hayek eligió recordarle al mundo que el coronavirus no se marchó y que sigue siendo un virus letal que ya infectó a 165 millones de personas y mató a casi tres millones y medio. De hecho, la actriz estuvo a punto de formar parte de la lista de fatalidades, según contó ella misma. Se contagió de Covid-19 el año pasado y la pasó tan mal que pensó que se iba a morir.

La actriz de 54 años explicó en una entrevista con la revista Variety que sufrió coronavirus al principio de la pandemia, en la primavera boreal de 2020. “Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal”, rememoró la mexicana. “Le dije: ‘No, gracias. Prefiero morir en casa”, agregó. Hayek vive en una mansión londinense junto a su marido, el magnate de la moda François-Henri Pinault —cuya familia es fundadora y propietaria del conglomerado de lujo Kering, que agrupa a grandes marcas como Gucci, Yves Saint Laurent, Hermès o Louis Vuitton— y su hija, Valentina, que tiene 13 años.

Según compartió, la actriz llegó a necesitar oxígeno y pasó siete semanas aislada en una de las habitaciones de la casa. Todavía tiene síntomas de Covid persistentes porque -explica- aún no ha recuperado la energía que tenía antes de transitar la enfermedad. De todos modos, retomó sus trabajos y participó en varios proyectos que verán la luz los próximos meses (de hecho, estrenará la comedia de acción Duro de cuidar 2), y sobre todo participó en la esperada House of Gucci, de Ridley Scott, que protagonizan Lady Gaga y Adam Driver, en la que tuvo un pequeño papel que le permitió irse incorporando poco a poco: “Fue fácil. Era el trabajo perfecto para volver a agarrar ritmo. Empecé haciendo conexiones por Zoom, pero solo podía hacer eso porque me cansaba muchísimo”.

Hayek es una de las últimas estrellas de cine que da a conocer que superaron el virus, pero no la única. Los también actores y productores Tom Hanks y Rita Wilson fueron de los primeros famosos del mundo en contar que habían contraído la enfermedad, a mediados de marzo de 2020. Pasaron el aislamiento en Australia, donde se encontraban buscando localizaciones para una película. Después se convirtieron en portavoces para concientizar sobre la enfermedad y Hanks presentó desde su casa un episodio del programa de humor Saturday Night Live. A finales de abril decidieron donar su sangre para las investigaciones científicas contra el coronavirus.

