La inesperada reacción de Ricardo Darín ante el meme que lo muestra caracterizado como Mafalda: “No me gustó nada”

Ricardo Darín es sin dudas uno de los actores argentinos más importantes desde, al menos, los años ochenta. Primero desde las telenovelas, luego desde unitarios como Nosotros y los miedos y más tarde con comedias como Mi cuñado, supo ganarse el cariño del público. Y luego llegó la consagración en la pantalla grande, con títulos como El aura, Nueve reinas y El secreto de sus ojos. Quizá por eso, nadie se sorprendió cuando fue convocado para protagonizar El Eternauta, la serie de Netflix basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.

La serie, que sigue a un grupo de personas que intentan sobrevivir ante el ataque de una fuerza extraterrestre invasora, se convirtió en una de las series más vistas no solo en la Argentina, sino a nivel global. Y como suele suceder cuando un producto cultural se convierte en hito, las redes se llenaron de reseñas, comentarios, polémicas y también memes alusivos .

Uno de los memes que más circuló en las últimas semanas muestra a Darín caracterizado como otro de los personajes más importantes del arte gráfico argentino: Mafalda, la genial creación de Joaquín Lavado, Quino. Con una peluca que emula el peinado de la eterna niña y enfundado en un típico vestido de los años sesenta, con escote redondo y estampado floral, la creación realizada con inteligencia artificial se convirtió en una de las imágenes más reenviadas y compartidas.

Más allá de lo ridículo que resulta ver al actor caracterizado como Mafalda, el meme no solo reivindica la figura del actor como uno de los referentes más importantes de la cultura argentina, sino que hace referencia a otro proyecto que también está en producción: el largometraje basado en los personajes creados por Quino en aquella maravillosa tira, que será dirigido por Juan José Campanella. Para los detractores de Darín, el meme cobró otro significado: lo interpretaron como una muestra de que el actor siempre utiliza los mismos recursos , independientemente de cuál sea su personaje.

Aquel meme fue uno de los temas de conversación en la entrevista que el actor brindó en el programa radial Todo pasa, conducido por Matías Martin. Y, aunque nunca perdió ni la sonrisa ni su simpatía característica, el actor reveló que cuando se vio así caracterizado, no se río. “Lo vi y no me causa ninguna gracia, ninguna gracia. ¿Por qué no me causa gracia? Hay cosas que causan gracia y otras que no”, indicó en un principio, algo ofuscando.

Y luego reveló: “Me lo mandó un amigo mío y casi lo puteo. Y sí. Podría haber esperado, qué sé yo, 15 días... No, no me gustó nada. ¿Me puedo enojar? No, es que yo prefiero ser Miguelito toda la vida”, bromeó, refiriéndose a uno de los míticos amigos de Mafalda.

Un fenómeno global

Según el sitio Flixpatrol que elabora diariamente el ranking de las series y películas más vistas en las plataformas de streaming alrededor del mundo. Allí se ve que en términos globales, es decir en los más de 190 países en los que está disponible Netflix, El Eternauta ocupa ahora el segundo lugar entre las series más vistas de la plataforma y el primero entre las ficciones no habladas en inglés , unas marcas excepcionales que se desprenden de otra aún más notable: la ficción está en el primer puesto en 28 países, una lista que incluye a la mayoría de los territorios de habla hispana-la única excepción es Costa Rica, donde ocupa el segundo puesto-, resultado esperable dada la popularidad del texto original y del propio Darín en la región.

Pero mucho más sorprendente es que, siempre según los datos aportados por Netflix a la consultora, también está en primer lugar en dos de los mercados más codiciados del mundo por su volumen de consumo: Alemania y la India . Presente en los puestos más altos del top diez de la mayoría de los territorios en los que funciona Netflix, la ficción grabada en la Argentina también lidera la lista de series más vistas en España, Italia, Turquía y Bangladesh que extendió su pasión por la selección de fútbol argentina al programa creado por Bruno Stagnaro. Y aunque esta vez el orden está invertido y la producción argentina está segunda en Francia, donde el primer lugar lo ocupa la miniserie animada Astérix y Obélix: El combate de los jefes -una nueva adaptación de los cómics creados por René Goscinny, legendario historietista francés-, lo cierto es que no hay duda del interés que despertó El Eternauta.