La inesperada revelación de Tomás Fonzi: “Me casé el 15 de febrero”

A pesar de haber comenzado su carrera desde muy chico y de haberse mantenido siempre en el mundo del espectáculo, su participación en MasterChef Celebrity lo convirtió de pronto en una de las personas más nombradas en las redes. Gracias a su simpatía y a su carisma, con el correr de los meses se convirtió en uno de los grandes favoritos de los seguidores del reality de Telefe, pero Tomás Fonzi no quiere hacerse eco de ese nuevo fenómeno y se niega a despegar sus pies de la tierra. “No me hago cargo del mote de sex symbol ni de ser el favorito de la gente. Son dimes y diretes” , aseguró, un poco en broma y otro poco en serio.

“La paso muy bien; estoy jugando el juego”, le contó a Catalina Dlugi, en el programa radial Agarrate Catalina. Y agregó: “Hay momentos más complejos... Los televidentes ven un resumen muy ajustado de todo lo que pasa. La verdad, me saco el sobrero por la gente de edición, porque es maravilloso lo que logran. Son horas y horas y lo hacen perfecto, no dejan nada afuera”.

Es que, más allá de lo que captan las cámaras, el actor dejó en claro que su participación en el programa es de una gran exigencia. “Son jornadas largas... Cuando llego a mi casa ya tengo que pensar en el próximo día”, ejemplificó. E hizo un breve repaso de su rutina diaria: “Al principio, iba a practicar los fines de semana con mi mamá. En casa está siempre puesto de fondo un canal de cocina, para ver si encuentro inspiración. Es que la posibilidad de trabajar con un chef, como hacen varios participantes, está buenísima, pero no es mi caso; no está a mi alcance porque no tengo tiempo físico. No solo estoy haciendo teatro, mis hijos se levantan a las 8 de la mañana cuando vuelvo del estudio a las diez de la noche, ya están dormidos. ¡Casi que ni me los cruzo! Así que los fines de semana, aprovecho para compartir tiempo con ellos”.

De todos modos, aclaró: “ Igual, sacrificio es otra cosa. Esto es por tiempo limitado... Es cierto que mi participación duró mucho más de lo que yo tenía previsto, yo proyectaba llegar con suerte a fines de diciembre, pero estoy contento por todo lo que pasó, porque esto para mí fue como un salto al vacío” .

Entonces, sin rodeos, Dlugi le hizo la pregunta del millón: “¿Sos el ganador?”. “Lo que puedo adelantar es que mis mejores platos son los que más me divertí haciéndolos. De solo pensar en llegar a una instancia final, me tensiono. ¡Ni lo pienso!”. También se le preguntó quién querría que gane, de no resultar vencedor. “ No quiero despertar suspicacias, pero la verdad es que creía que podía ganar Juariu , por ejemplo. Mery del Cerro, también me gustaría. Y Mica, por supuesto. Pero vamos con Juariu”, se jugó.

En cuanto a quiénes dentro de su ámbito familiar están más pendientes de su desempeño en el programa, el actor no lo dudó: “Mi mamá. Mi papá también; se hace el que no, pero cada tanto hace algún comentario. Mi mujer -Leticia Lombardi- está bancando la parada, y si no fuera por ella, nada de esto estaría pasando”.

Tomás Fonzi y su esposa eticia Lombardi (Foto: Archivo)

Celoso de su vida privada, el actor sorprendió con una revelación: “Nos casamos por civil el 15 de febrero. Hicimos una reunión muy íntima en El Club del Progreso, con nuestra gente más cercana y querida”. Y explicó: “No me costó nada tomar la decisión, porque sostengo lo que decía antes: que es apenas un trámite burocrático. Al final, terminó teniendo, también, mucha simbología, celebramos nuestra historia. Pero no hay lazo más profundo que tener hijos con ella. Ese es un lazo de por vida”.

Luego, el actor se retrotrajo al año 2000. Ese año, tras protagonizar Verano del 98 y la película Una noche con Sabrina Love, compartió el escenario del Teatro San Martín con Alfredo Alcón en una festejada puesta de La Tempestad. “Ese año chocaron los planetas. Y fue difícil, en un punto, también; porque después de ese comienzo, ¿cómo se sigue? Por suerte, como era un mocoso inconsciente, todo siguió bien. Ahora también un poco lo soy, pero en ese momento no tomaba dimensión de lo que me ocurría. Después, vinieron también bastantes baches, también. Cada vez que terminaba un proyecto tenía la sensación de que se terminaba mi carrera. Por suerte, hace algunos años que ya no me pasa, pero en cada estreno, por ejemplo, pienso: ‘¿Quién me manda a hacer esto?’. Pero esos nervios y esa tensión se compensan con lo que uno siente al terminar la función”, finalizó.