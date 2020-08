La interminable historia de amor y desamor de Elton John y su exesposa

Elton John y su entonces esposa Renate Blauel Fuente: Archivo - Crédito: GROSBY GROUP

La primera esposa de Elton John rompió su silencio después de sentirse engañada por el cantante y ver contada su historia tanto en la película biográfica Rocketman como en las memorias del artista, Yo. Renate Blauel quiere tomarse la venganza por su mano y, después de demandar al intérprete de "Your song" el pasado junio y reclamarle algo más de tres millones de euros, ahora decidió que es ella quien va a dar detalles de su relación en los que el artista británico de 73 años no sale muy bien parado.

La ingeniera de sonido y exazafata de vuelo alemana que estuvo casada con Elton John entre 1984 y 1988 afirmó en unos documentos presentados en el Tribunal Superior de Londres que tuvo un intento de suicidio provocado por el cantante durante su luna de miel en Saint Tropez. Según Blauel, ingirió hasta 36 pastillas de Valium después de que en el tercer día de su viaje de novios Elton John le dijera que lo suyo no tenía futuro y que quería volver a casa, a Inglaterra. Blauel cuenta que estuvo ingresada en el hospital donde le tuvieron que hacer un lavado de estómago y el artista, con el que llevaba apenas seis meses casada, ni siquiera fue a visitarla.

Elton John y Renate Blauel, en el día de su casamiento en 1984 Crédito: GROSBY GROUP

Según los mismos documentos, Renate Blauel acusa al cantante porque este conocía sus antecedentes con los problemas de salud mental después de que presenciara un ataque de ansiedad que la alemana sufrió durante un encuentro organizado con la familia real británica. Fue en un almuerzo en el que acompañó a su entonces marido a visitar a la Reina Madre de Inglaterra y en el que también estuvieron la princesa Margarita (hermana de Isabel II) y el príncipe Andrés. Durante una conversación con las mujeres de la realeza, Renate Blauel no supo responder a algunas preguntas relacionadas con un cuadro de Elton John, algo que le hizo entrar en pánico y se vio obligada a abandonar de inmediato la habitación con un ataque de ansiedad.

Elton John por ahora no se pronunció al respecto, pero sí lo ha hecho su abogada, quien afirmó al diario británico Daily Mail que aunque el artista "siempre respetó la privacidad de Renate y así seguirá haciendo", consideran que estos ataques por parte de su exesposa no tienen otro propósito que "extraer una gran suma de dinero de Elton y empañar su nombre públicamente con falsedades".

Antes de aceptar su homosexualidad públicamente, Elton John se casó el día de San Valentín de 1984 con Renate Blauel, a quien conoció ocho años antes durante la grabación de "Don't go breaking my heart" (1976), una de las canciones más populares del artista. El cantante, que a mediados de los ochenta pasaba una de sus peores etapas de adicción a la cocaína, valoró la compañía de Renate durante la grabación de Breaking hearts: el trabajo con ella era pacífico y fluido y las canciones salían solas. Tenía, según cuenta en su biografía, muchas más ganas de estar con Renate que con su novio Gary. Trabajaron juntos en la grabación del álbum Too low for Zero (1983) y ya entonces se habló de que John utilizaba esta relación para disimular su homosexualidad. Tras numerosas rupturas y reconciliaciones, la pareja terminó divorciándose definitivamente en 1988. Más tarde, John anunció que era gay y conoció a su futuro esposo, David Furnish, con el que cría a sus dos hijos.

Desde que se divorció del artista, Blauel siempre huyó del foco mediático. Llegó a comprar una casa a nombre de un amigo y anunció a sus allegados que se marchaba del país cuando en realidad se quedaba en el Reino Unido con otra identidad. En estos últimos años luchó contra el renovado interés por su relación con John, tras el estreno en 2019 de su película biográfica Rocketman, en la que Celinde Schoenmaker la interpretó. "Desde el estreno de la película ha sufrido pesadillas recurrentes, agorafobia, ansiedad, depresión y miedo por revivir su pasado constantemente", dijeron de ella personas muy cercanas a la alemana.

En su autobiografía Yo, el artista describe su agonía por su divorcio y su lucha por aceptar su sexualidad. "Había roto el corazón de alguien que amaba y que me amaba incondicionalmente, alguien a quien no podía culpar de ninguna manera". Elton John cuenta que tuvieron un contacto muy limitado después de la separación. "La vi una vez desde que nos divorciamos... Cuando tuve hijos la invité a Woodside [la casa de John] porque quería que los conociera, pero ella no quiso y yo no insistí. Tengo que respetar cómo se siente", y aclara que acordó con Blauel no discutir nunca los detalles íntimos de su unión si un día se divorciaban. Un acuerdo hoy roto que parece difícil llegue a recomponerse.